Мощное землетрясение поразило Албанию: погибшие, сотни раненых и масштабные разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Мощное землетрясение поразило Албанию во вторник. В результате землетрясения число погибших уже составило 7 человек, а более 300 человек пострадали. Разрушено большое количество зданий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Геологическая служба США отметила, что землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее чуть раньше 4.00 по местному времени, имело эпицентр в 30 километрах (19 миль) к северо-западу от столицы Тираны на глубине 20 километров (12 миль).
Президент Албании Илир Мета заявил, что ситуация в городе Тумане, ближайшему к эпицентру, "очень драматическая".
"Прилагаются все усилия, чтобы вывести людей из руин", - сказал он.
В министерстве обороны Албании заявили, что тела двух людей вывезли из разрушенного здания в прибрежном городе Дуррес, в 33 километрах (20 милях) к западу от столицы Тирана. Еще одного человека нашли мертвым в том же здании рано утром. Под обломками здания в городе Тумане погибли еще два человека. Еще один человек погиб в Курбине, когда спасаясь от землетрясения, спрыгнул со здания.
Отмечается, что более 300 раненых госпитализировали в больницы в Дурресе, Тиране и Тумане.
Землетрясение ощущалось вдоль албанского побережья. Толчки продолжаются, поэтому людей из районов, расположенных в зоне поражения, призвали покинуть свои дома.
Министерство иностранных дел Украины обнародовало рекомендации для украинских граждан, которые могли оказаться в районе сильного землетрясения в Албании, призвав сообщить своим родным о месте пребывания, а в случае необходимости обратиться в консульство.
Напомним, сильное землетрясение поразил Албанию рано утром 26 ноября.
A huge 6.3-magnitude earthquake shook Albania in the early hours of Tuesday. No casualties have been reported has far. People have stormed in the streets fearing more aftershocks. pic.twitter.com/yDZbYDUt23- Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 ноября 2019 г.
Dramatic views from Thumane, close Durres: a child saved after entire building collapsed. Reports of another 5 floor building collapsed. #Earthquake #Albania
Photo: Oligert Musta pic.twitter.com/EJQDNWroYg
#earthquake in #Durres
First reported damages! #Albania pic.twitter.com/6jS3Nb0Xiv
This is terrifying #Albania #Earthquake pic.twitter.com/F2qvPNGHA7- Igli Lime
HEARTBREAKING
- Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit #Albania (local time early morning.) #Prayforalbania pic.twitter.com/MB7l1NnNic- secret.albania (@AlbaniaSecret) 26 ноября 2019 г.
6 dead, 325 injured and many trapped in rubble after 6.4 #earthquake strikes #Albania #tirana #durres #thumane @LastQuake pic.twitter.com/unlAmJeW8h- Ardit Toca (@Ardit_Toca) 26 ноября 2019 г.