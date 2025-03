Мощное землетрясение поразило Албанию: погибшие, сотни раненых и масштабные разрушения

Геологическая служба США отметила, что землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее чуть раньше 4.00 по местному времени, имело эпицентр в 30 километрах (19 миль) к северо-западу от столицы Тираны на глубине 20 километров (12 миль).

Президент Албании Илир Мета заявил, что ситуация в городе Тумане, ближайшему к эпицентру, "очень драматическая".

"Прилагаются все усилия, чтобы вывести людей из руин", - сказал он.

В министерстве обороны Албании заявили, что тела двух людей вывезли из разрушенного здания в прибрежном городе Дуррес, в 33 километрах (20 милях) к западу от столицы Тирана. Еще одного человека нашли мертвым в том же здании рано утром. Под обломками здания в городе Тумане погибли еще два человека. Еще один человек погиб в Курбине, когда спасаясь от землетрясения, спрыгнул со здания.

Отмечается, что более 300 раненых госпитализировали в больницы в Дурресе, Тиране и Тумане.

Землетрясение ощущалось вдоль албанского побережья. Толчки продолжаются, поэтому людей из районов, расположенных в зоне поражения, призвали покинуть свои дома.

Министерство иностранных дел Украины обнародовало рекомендации для украинских граждан, которые могли оказаться в районе сильного землетрясения в Албании, призвав сообщить своим родным о месте пребывания, а в случае необходимости обратиться в консульство.

Напомним, сильное землетрясение поразил Албанию рано утром 26 ноября.





