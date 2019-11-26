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Потужний землетрус вразив Албанію: загиблі, сотні поранених та масштабні руйнування

Потужний землетрус вразив Албанію: загиблі, сотні поранених та масштабні руйнування

Київ • УНН

 • 23834 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Потужний землетрус вразив Албанію у вівторок, у результаті чого кількість загиблих зросла до 7 людей, а більше 300 осіб постраждали. Зруйнована велика кількість будівель. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Так, геологічна служба США зазначила, що землетрус магнітудою 6,4, який стався трохи раніше 4.00 за місцевим часом, мав епіцентр за 30 кілометрів (19 миль) на північний захід від столиці Тирани на глибині 20 кілометрів (12 миль).

Президент Албанії Ілір Мета заявив, що ситуація в місті Тумане, найближчому до епіцентру, "дуже драматична".

"Докладаються всі зусилля, щоб вивести людей з руїн", - сказав він.

У міністерстві оборони Албанії заявили, що тіла двох людей вивезли із зруйнованої будівлі в прибережному місті Дуррес, у 33 кілометрах (20 милях) на захід від столиці Тирана. Ще одну людину знайшли мертвою в тій же будівлі раніше вранці. Під уламками будівлі у місті Тумане загинули ще двоє людей. Ще одна людина загинула в Курбіні, коли рятуючись від землетрусу, стрибнув з будівлі.

Зазначається, що більше 300 поранених госпіталізували до лікарень у Дурресі, Тирані та Тумане.
Землетрус відчувався уздовж албанського узбережжя. Поштовхи продовжуються, а тому людей з районів, які розташовані в зоні ураження, закликали покинути свої будинки.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації для українських громадян, які могли опинитися в районі сильного землетрусу в Албанії, закликавши повідомити своїх рідних про місце перебування, а у разі необхідності звернутися до консульства. 

Нагадаємо, сильний землетрус вразив Албанію рано вранці 26 листопада.

A huge 6.3-magnitude earthquake shook Albania in the early hours of Tuesday. No casualties have been reported has far. People have stormed in the streets fearing more aftershocks. pic.twitter.com/yDZbYDUt23

— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 ноября 2019 г.

Dramatic views from Thumane, close Durres: a child saved after entire building collapsed. Reports of another 5 floor building collapsed. #Earthquake #Albania
Photo: Oligert Musta pic.twitter.com/EJQDNWroYg

— Celik Rruplli (@Celikso) 26 ноября 2019 г.

#earthquake in #Durres
First reported damages! #Albania pic.twitter.com/6jS3Nb0Xiv

— Klaudja Karabolli (@KKarabolli) 26 ноября 2019 г.

This is terrifying#Albania #Earthquake pic.twitter.com/F2qvPNGHA7

— Igli Lime

HEARTBREAKING

- Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit #Albania ( local time early morning.) #prayforalbania pic.twitter.com/MB7l1NnNic

— secret.albania (@AlbaniaSecret) 26 ноября 2019 г.

6 dead, 325 injured and many trapped in rubble after 6.4 #earthquake strikes #Albania #tirana #durres #thumane @LastQuake pic.twitter.com/unlAmJeW8h

— Ardit Toca (@Ardit_Toca) 26 ноября 2019 г.

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