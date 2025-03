Потужний землетрус вразив Албанію: загиблі, сотні поранених та масштабні руйнування

Так, геологічна служба США зазначила, що землетрус магнітудою 6,4, який стався трохи раніше 4.00 за місцевим часом, мав епіцентр за 30 кілометрів (19 миль) на північний захід від столиці Тирани на глибині 20 кілометрів (12 миль).

Президент Албанії Ілір Мета заявив, що ситуація в місті Тумане, найближчому до епіцентру, "дуже драматична".

"Докладаються всі зусилля, щоб вивести людей з руїн", - сказав він.

У міністерстві оборони Албанії заявили, що тіла двох людей вивезли із зруйнованої будівлі в прибережному місті Дуррес, у 33 кілометрах (20 милях) на захід від столиці Тирана. Ще одну людину знайшли мертвою в тій же будівлі раніше вранці. Під уламками будівлі у місті Тумане загинули ще двоє людей. Ще одна людина загинула в Курбіні, коли рятуючись від землетрусу, стрибнув з будівлі.

Зазначається, що більше 300 поранених госпіталізували до лікарень у Дурресі, Тирані та Тумане.

Землетрус відчувався уздовж албанського узбережжя. Поштовхи продовжуються, а тому людей з районів, які розташовані в зоні ураження, закликали покинути свої будинки.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації для українських громадян, які могли опинитися в районі сильного землетрусу в Албанії, закликавши повідомити своїх рідних про місце перебування, а у разі необхідності звернутися до консульства.

Нагадаємо, сильний землетрус вразив Албанію рано вранці 26 листопада.





