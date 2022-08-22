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Посольство Ирландии возобновило работу в Киеве

Киев • УНН

 • 127303 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Посольство Ирландии возобновило работу в Киеве. Об этом сообщили на сайте МИД страны, информирует УНН.

Посольство Ирландии возобновило работу в Киеве

Цитата

"Посольство Ирландии в Украине, которое работало дистанционно после российского вторжения, возобновило работу в Киеве", – говорится в сообщении.

Детали

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни отметил, что основными приоритетами в работе посольства будут восстановление и развитие сети контактов с украинскими чиновниками для оказания помощи Украине.

Из-за полномасштабного вторжения россии посольство Ирландии рекомендует избегать любых поездок в Украину.

 

Эмбассия Ирландии на Украину имеет resumed operations in Kyiv, имеет действующий remotely since Russian invasion of Ukraine.

Департаменты, которые сотрудничают с сильной информацией о всех путешествиях в Украину, для любого города.

Read more here  https://t.co/1AhxnHMSpEpic.twitter.com/TbhHpbdk1H

— Irish Foreign Ministry (@dfatirl) August 22, 2022

Напомним

Ирландские школы принимают на работу украинских учителей-беженцев.

Украинские Национальные Новости

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