Посольство Ирландии возобновило работу в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Посольство Ирландии возобновило работу в Киеве. Об этом сообщили на сайте МИД страны, информирует УНН.
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"Посольство Ирландии в Украине, которое работало дистанционно после российского вторжения, возобновило работу в Киеве", – говорится в сообщении.
Детали
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни отметил, что основными приоритетами в работе посольства будут восстановление и развитие сети контактов с украинскими чиновниками для оказания помощи Украине.
Из-за полномасштабного вторжения россии посольство Ирландии рекомендует избегать любых поездок в Украину.
Эмбассия Ирландии на Украину имеет resumed operations in Kyiv, имеет действующий remotely since Russian invasion of Ukraine.
Департаменты, которые сотрудничают с сильной информацией о всех путешествиях в Украину, для любого города.
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Напомним
Ирландские школы принимают на работу украинских учителей-беженцев.