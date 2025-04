Посольство Ірландії відновило роботу в Києві

Цитата

"Посольство Ірландії в Україні, яке працювало дистанційно після російського вторгнення, відновило роботу в Києві", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні зазначив, що основними пріоритетами в роботі посольства будуть відновлення та розбудова мережі контактів з українськими урядовцями для надання допомоги Україні.

Через повномасштабне вторгнення росії посольство Ірландії рекомендує уникати будь-яких поїздок в Україну.

Нагадаємо

Ірландські школи приймають на роботу україньких вчителів-біженців.