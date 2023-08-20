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19:26 • 26851 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 79517 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102840 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 103463 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95672 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87429 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108659 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посол США в Украине отреагировала на обстрел Чернигова

Посол США в Украине отреагировала на обстрел Чернигова

Киев • УНН

 • 948556 просмотра

КИЕВ.20 августа. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что удары ракетами и дронами по Украине показывают, на какое дно опустилась Россия, и она должна это прекратить. Об этом она написала в твиттере, передает УНН.

Цитата

"Ужасные новости о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой – праздником в Украине – никогда не должны были быть убитыми или ранеными. Российские ракетные и беспилотные удары по украинским городам, портам и населению отражают глубину, на которую Россия опустилась, и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию", — написала Бринк.

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Horrified by news of today’s daytime attack on the historic center of Chernihiv. Innocent men, women, and children enjoying a beautiful Saturday - a holiday in Ukraine - should never end up killed or wounded. Russia’s missile and drone strikes on Ukraine’s cities, ports, and…

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 19, 2023

Напомним

В результате обстрела центра Чернигова 19 августа погибло семь мирных людей, среди них – один ребенок. За медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителей. Из них 15 детей и 15 полицейских. Полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей.

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