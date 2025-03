Посол США в Украине отреагировала на обстрел Чернигова

Цитата

"Ужасные новости о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой – праздником в Украине – никогда не должны были быть убитыми или ранеными. Российские ракетные и беспилотные удары по украинским городам, портам и населению отражают глубину, на которую Россия опустилась, и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию", — написала Бринк.

Horrified by news of today’s daytime attack on the historic center of Chernihiv. Innocent men, women, and children enjoying a beautiful Saturday - a holiday in Ukraine - should never end up killed or wounded. Russia’s missile and drone strikes on Ukraine’s cities, ports, and…

Напомним

В результате обстрела центра Чернигова 19 августа погибло семь мирных людей, среди них – один ребенок. За медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителей. Из них 15 детей и 15 полицейских. Полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей.