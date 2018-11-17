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Посол Саудовской Аравии в США заявил, что никогда не предлагал Хашкаджи приехать в Турцию

Киев  •  УНН

 • 8784 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Посол Саудовской Аравии в США принц Халед бин Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что никогда не предлагал журналисту Джамалю Хашкаджи приехать в Турцию, передает УНН со ссылкой на Twitter саудовского дипломата.

“Последний контакт с Хашкаджи у меня был 26 октября 2017 года в письменной форме. Я никогда не разговаривал с ним по телефону и точно никогда не предлагал ему приехать в Турцию по какой бы то ни было причине. Я прошу правительство США опубликовать информацию по этому заявлению”, — написал посол в субботу в Twitter.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в ЦРУ, оно пришло к выводу, что приказ об убийстве Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции отдал наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, брат саудовского посла в США.

В заявлении от лица представителя посольства также указано, что опубликованные в газете обвинения являются ложными. “Мы слышали и продолжаем слышать различные теории, но не видим обоснований этих спекуляций”, — говорится в заявлении.

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017 I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim.

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 16 ноября 2018

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