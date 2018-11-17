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Посол Саудівської Аравії в США заявив, що ніколи не пропонував Хашкаджі приїхати до Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Посол Саудівської Аравії в США принц Халед бін Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд заявив, що ніколи не пропонував журналісту Джамалю Хашкаджі приїхати до Туреччини, передає УНН з посиланням на Twitter саудівського дипломата.

“Останній контакт з Хашкаджі у мене був 26 жовтня 2017 року в письмовій формі. Я ніколи не розмовляв з ним по телефону і точно ніколи не пропонував йому приїхати до Туреччини з якої б то не було причини. Я прошу уряд США опублікувати інформацію щодо цієї заяви”, — написав посол в суботу в Twitter.

Раніше газета The Washington Post повідомила з посиланням на джерела в ЦРУ, що воно прийшло до висновку, що наказ про вбивство Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині віддав наслідний принц королівства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, брат саудівського посла в США.

У заяві від імені представника посольства також зазначено, що опубліковані в газеті звинувачення є неправдивими. “Ми чули і продовжуємо чути різні теорії, але не бачимо обґрунтувань цих спекуляцій”, — йдеться в заяві.

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim.

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 16 листопада 2018 р.

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