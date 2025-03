Послы ЕС утвердили газовую директиву Евросоюза в предпоследнем чтении

Этот документ должен распространить энергетические нормы ЕС, включая третий энергопакет, на “Северный поток-2”.

“Комитет постоянных представителей ЕС только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по газовой директиве”, — говорится в сообщении.

Доработанная газовая директива распространяет энергонормы ЕС на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские. Согласно документу, оператором “Северного потока-2” должна выступать независимая от “Газпрома” компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Впрочем, Германия добилась значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из-под действия этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с Еврокомиссией.

EU gas market rules will apply to #pipelines to and from third countries. @EUCouncil #Coreper just endorsed agreement between @ ro2019eu and @Europarl_EN on #gas directive. More info & full text in our press release from last week : https://t.co/wPMepfMzCD https://t.co/YcNhrIzWik

— EU Council Press (@EUCouncilPress) 20 февраля 2019

Как сообщал УНН, в МИД рассказали о последствиях изменений в газовой директивы ЕС для “Северного Потока-2”.