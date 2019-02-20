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Посли ЄС затвердили газову директиву Євросоюзу у передостанньому читанні

Посли ЄС затвердили газову директиву Євросоюзу у передостанньому читанні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Комітет постійних представників ЄС затвердив у середу в передостанньому читанні текст поправок в газову директиву Євросоюзу, узгоджений 12 лютого на технічних переговорах між Європарламентом, Єврокомісією та Радою ЄС. Про це повідомляється на сторінці в Twitter прес-служби Ради ЄС, інформує УНН.

Цей документ повинен поширити енергетичні норми ЄС, включаючи третій енергопакет, на “Північний потік-2”.

“Комітет постійних представників ЄС щойно схвалив угоду між Радою ЄС та Європарламентом по газовій директиві”, — йдеться в повідомленні.

Допрацьована газова директива поширює енергонорми ЄС на всі газопроводи з третіх країн в держави Євросоюзу, включаючи морські. Згідно з документом, оператором “Північного потоку-2” повинна виступати незалежна від “Газпрому” компанія, а 50% потужності газопроводу має бути зарезервовано під прокачування газу від незалежних постачальників, що може на невизначений час залишити трубу наполовину порожньою. Втім, Німеччина домоглася значного пом’якшення цих поправок, оскільки в підсумковому тексті говориться, що рішення про надання російському проекту винятків з-під дії цих норм буде приймати не Брюссель, а країна ЄС, де газопровід входить на європейську територію, тобто сама Німеччина після консультацій з Єврокомісією.

EU gas market rules will apply to #pipelines to and from third countries. @EUCouncil #Coreper just endorsed agreement between @ro2019eu and @Europarl_EN on #gas directive. More info & full text in our press release from last week: https://t.co/wPMepfMzCD https://t.co/YcNhrIzWik

— EU Council Press (@EUCouncilPress) 20 лютого 2019 р.

Як повідомляв УНН, у МЗС розповіли про наслідки змін до газової директиви ЄС для “Північного Потоку-2”.

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