Посли ЄС затвердили газову директиву Євросоюзу у передостанньому читанні

Цей документ повинен поширити енергетичні норми ЄС, включаючи третій енергопакет, на “Північний потік-2”.

“Комітет постійних представників ЄС щойно схвалив угоду між Радою ЄС та Європарламентом по газовій директиві”, — йдеться в повідомленні.

Допрацьована газова директива поширює енергонорми ЄС на всі газопроводи з третіх країн в держави Євросоюзу, включаючи морські. Згідно з документом, оператором “Північного потоку-2” повинна виступати незалежна від “Газпрому” компанія, а 50% потужності газопроводу має бути зарезервовано під прокачування газу від незалежних постачальників, що може на невизначений час залишити трубу наполовину порожньою. Втім, Німеччина домоглася значного пом’якшення цих поправок, оскільки в підсумковому тексті говориться, що рішення про надання російському проекту винятків з-під дії цих норм буде приймати не Брюссель, а країна ЄС, де газопровід входить на європейську територію, тобто сама Німеччина після консультацій з Єврокомісією.

Як повідомляв УНН, у МЗС розповіли про наслідки змін до газової директиви ЄС для “Північного Потоку-2”.