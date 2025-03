Более 2,8 млн человек покинули Украину - агентство ООН

Цитата

"Люди продолжают спасаться бегством от войны в Украине ежеминутно", — написала МОМ в Твиттер в понедельник, добавив, что им нужна "постоянная поддержка".

Детали

По данным ЮНИСЕФ, война в Украине имеет "разрушительное влияние" на более чем 7,5 млн детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ: в Украине от агрессии оккупантов пострадали 18 млн человек

People continue to flee the war in#Ukraineevery minute.



As of today, more than 2.8 Million people have fled to neighboring countries, including 127,000 third-country nationals.



They need continued support.pic.twitter.com/JFmtJViRkm

— IOM - UN Migration (@UNmigration) March 14, 2022