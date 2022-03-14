Более 2,8 млн человек покинули Украину - агентство ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По данным Международной организации по миграции (МОМ), агентства ООН, по состоянию на понедельник более 2,8 млн. людей бежали из Украины в соседние страны, в том числе 127 тысяч граждан других стран, передает УНН.
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"Люди продолжают спасаться бегством от войны в Украине ежеминутно", — написала МОМ в Твиттер в понедельник, добавив, что им нужна "постоянная поддержка".
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По данным ЮНИСЕФ, война в Украине имеет "разрушительное влияние" на более чем 7,5 млн детей.
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People continue to flee the war in#Ukraineevery minute.
As of today, more than 2.8 Million people have fled to neighboring countries, including 127,000 third-country nationals.
They need continued support.pic.twitter.com/JFmtJViRkm