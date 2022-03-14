Понад 2,8 млн людей залишили Україну - агентство ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), агентства ООН, станом на понеділок понад 2,8 млн. людей втекли з України до сусідніх країн, у тому числі 127 тисяч громадян інших країн, передає УНН.
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"Люди продовжують рятуватися втечею від війни в Україні щохвилини", — написала МОМ у Твіттер в понеділок, додавши, що їм потрібна "постійна підтримка".
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За даними ЮНІСЕФ, війна в Україні має "руйнівний вплив" на більш ніж 7,5 млн дітей.
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People continue to flee the war in #Ukraine every minute.
As of today, more than 2.8 million people have fled to neighboring countries, including 127,000 third-country nationals.
They need continued support. pic.twitter.com/JFmtJViRkm