Понад 2,8 млн людей залишили Україну - агентство ООН

Цитата

"Люди продовжують рятуватися втечею від війни в Україні щохвилини", — написала МОМ у Твіттер в понеділок, додавши, що їм потрібна "постійна підтримка".

Деталі

За даними ЮНІСЕФ, війна в Україні має "руйнівний вплив" на більш ніж 7,5 млн дітей.

People continue to flee the war in #Ukraine every minute.



As of today, more than 2.8 million people have fled to neighboring countries, including 127,000 third-country nationals.



They need continued support. pic.twitter.com/JFmtJViRkm

— IOM - UN Migration (@UNmigration) March 14, 2022