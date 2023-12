Поддерживаем культурный обмен и чувствуем межнациональную поддержку: итоги 2023 года для одесского искусства

Учреждения культуры и искусства области даже в условиях военного положения работают на благо людей, поддерживают культурный обмен и чувствуют межнациональную поддержку. Сейчас значительная часть музейных коллекций вывезена за границу для сохранения и популяризации украинской культуры. Об этом сообщает Одесская ОВА, передает УНН.

В частности, в 2023 году музейные коллекции Одесского национального художественного музея, а также Одесского музея западного и восточного искусства были представлены в США, Литве, Германии, Нидерландах, пишет ОВА.

"В следующем году готовится реализация выставочного проекта "Odesa beyond the myth. The long story of Odesa`s art" ("Одесса за пределами мифа. Длинная история одесского искусства") в Международном культурном центре (г. Краков, Польша). Достигнута договоренность о выставочном проекте Одесского музея западного и восточного искусства в г. Бремен (Германия)", - информируют в ОВА.

В военной администрации констатировали, что этот как и предыдущий выдался изнурительными для сферы культуры и искусства Одесской области. Так, в течение 2022-2023 врагами было повреждено 25 учреждений культуры: 3 библиотеки, 9 домов культуры, 6 музеев, 2 театра, 3 учреждения художественного образования. Но благодаря консолидации украинцев, бизнеса, власти и международных друзей нам удалось уже восстановить 10 объектов культуры, на двух объектах продолжаются ремонтные работы, информируют в ОВА.

В военной администрации также отметили, что в течение лета 2023 года повреждения получили также около 90 памятников культурного наследия, в частности, в пределах объекта всемирного наследия "Исторический центр Одессы" и его буферной зоне.

"Сейчас проведена фиксация состояния поврежденных объектов, проработаны вопросы выполнения противоаварийных, неотложных консервационных работ или ремонтных работ по каждому объекту", - говорится в сообщении.

Однако кроме внешних врагов, сфера культуры и искусства имеет и внутренних, пишут в ОВА, добавляя, что поэтому в этом году военная администрация усилила работу по привлечению к ответственности нарушителей законодательства в сфере охраны культурного наследия.

"Примером является разрушенный особняк Гавсевича в парке Шевченко, владельцы которого оплатили штраф и готовят проект полного восстановления памятника. Ситуация на контроле обладминистрации и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в приоритете Одесской обладминистрации - работа по привлечению международной технической помощи. Учреждения культуры и искусства области в сотрудничестве с общественной организацией "Museum for Change" получили в этом году техническую помощь в размере почти 8 млн грн для обеспечения защиты и сохранения культурных ценностей. Благодаря помощи международных фондов ALIPH (Швейцария), Гранд Принц, ЮНЕСКО своевременно проведены консервационные и противоаварийные работы поврежденных в июле - ноябре 2023 года объектов культурного наследия, техническое обследование зданий.

"Продолжаются работы по восстановлению окон Одесского литературного музея благодаря поддержке БФ "Милосердие. Виктор" на сумму почти 500 тыс. грн.

В то же время благодаря нашим партнерам из Бремена (Германия) планируется оцифровка культурного наследия Одесского региона учреждениям культуры и искусства. Для этого Бремен готов предоставить Одесской области компьютерное и другое оборудование на сумму 57 тыс. евро", - говорится в сообщении.

Также в ОВА поблагодарили всех, кто делал вклад в сохранение и развитие культуры и искусств в нашем регионе.

"Вместе мы продолжим совершенствовать нашу культурную среду и способствовать творчеству наших талантливых художников", - резюмировали в ОВА.