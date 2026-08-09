Под Одессой фургон столкнулся с двумя микроавтобусами: трое погибших, семеро раненых
Киев • УНН
На трассе Одесса — Николаев водитель фургона выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя микроавтобусами. Погибли три человека, ещё семь пострадавших госпитализированы.
Недалеко от Одессы водитель автофургона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя микроавтобусами, три человека погибли, еще семеро — получили ранения, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 августа на автодороге сообщением Одесса — Николаев.
Предварительно установлено, что 56-летний водитель грузового фургона, двигаясь в направлении Николаева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя микроавтобусами, которые двигались навстречу.
В результате автопроисшествия погибли водитель фургона и двое пассажиров одного из микроавтобусов: 34-летний мужчина и 73-летняя женщина. Еще семь пассажиров получили различные телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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