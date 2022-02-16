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15 марта, 19:03 • 101232 просмотра

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15 марта, 13:44 • 131082 просмотра

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Поддержка Украины непоколебима: посол Великобритании поздравила украинцев с Днем единения

Поддержка Украины непоколебима: посол Великобритании поздравила украинцев с Днем единения

Киев • УНН

 • 11976 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс поздравила украинцев с Днем единения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter дипломата.

Цитата

"Сегодня украинцы собираются вместе, чтобы отпраздновать День единения. Великобритания и Украина разделяют фундаментальные ценности мира, свободы, демократии и уважения. Наша постоянная поддержка Украины является непоколебимой", - написала Симмонс.

Today Ukrainians are coming together to mark their National Unity Day. The UK and Ukraine share fundamental values of peace, freedom, democracy, and respect. Our continued support for Ukraine is unwavering#StandWithUkrainepic.twitter.com/iTuPCxxk5i

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO)February 16, 2022

Напомним

В День единения, который назначили на 16 февраля, послы ЕС в Украине положили цветы к Стене памяти погибших украинских защитников в войне против агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в День единения.

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