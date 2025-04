Підтримка України непохитна: посол Великої Британії привітала українців з Днем єднання

Цитата

"Сьогодні українці збираються разом, щоб відсвяткувати День єднання. Велика Британія та Україна поділяють фундаментальні цінності миру, свободи, демократії та поваги. Наша постійна підтримка України є непохитною", — написала Сіммонс.

Today Ukrainians are coming together to mark their National Unity Day. The UK and Ukraine share fundamental values of peace, freedom, democracy, and respect. Our continued support for Ukraine is unwavering #StandWithUkraine pic.twitter.com/iTuPCxxk5i

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 16, 2022

Нагадаємо

У День єднання, який призначили на 16 лютого, посли ЄС в Україні поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих українських захисників у війні проти агресора.

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців у День єднання.