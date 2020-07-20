Под утро очередной ночи переговоров лидеры стран ЕС снова не смогли договориться касательно бюджета

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 112318 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии, пишет УНН со ссылкой на журналистов, освещающих саммит.

Как сообщили в Совете ЕС, встреча возобновится в понедельник.

“На четвертый день работы саммита председатель (Евросовета Шарль Мишель) завершил пленарное заседание. 27 стран-членов вновь соберутся позже сегодня в 14:00 (15:00 по киевскому времени)”, — сказали в Совете ЕС.

Саммит лидеров стран Евросоюза начался в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Главной темой встречи стало принятие нового бюджетного плана и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 млрд евро.

Как отмечалось ранее, лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на жестком контроле за расходами оказываемой помощи. При этом Италия и Испания, которые наиболее пострадали из-за пандемии, стремятся получить как можно больше поддержки.

Day 4 of #EUCO on #MFF and Recovery Fund. #EU27 are back in plenary session after a long break. @eucopresident has started meeting now. pic.twitter.com/1nvpJZ9KFW

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020

On day 4 of #EUCO @eucopresident has ended plenary meeting. #EU27 will reconvene later today at 2pm

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020

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