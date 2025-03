Под утро очередной ночи переговоров лидеры стран ЕС снова не смогли договориться касательно бюджета

Как сообщили в Совете ЕС, встреча возобновится в понедельник.

“На четвертый день работы саммита председатель (Евросовета Шарль Мишель) завершил пленарное заседание. 27 стран-членов вновь соберутся позже сегодня в 14:00 (15:00 по киевскому времени)”, — сказали в Совете ЕС.

Саммит лидеров стран Евросоюза начался в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Главной темой встречи стало принятие нового бюджетного плана и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 млрд евро.

Как отмечалось ранее, лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на жестком контроле за расходами оказываемой помощи. При этом Италия и Испания, которые наиболее пострадали из-за пандемии, стремятся получить как можно больше поддержки.

