Під ранок чергової ночі перемовин лідери держав ЄС знову не змогли домовитися щодо бюджету

Як повідомили в Раді ЄС, зустріч відновиться в понеділок.

“На четвертий день роботи саміту голова (Євроради Шарль Мішель) завершив пленарне засідання. 27 країн-членів знову зберуться пізніше сьогодні о 14:00 (15:00 за київським часом)”, — сказали в Раді ЄС.

Саміт лідерів країн Євросоюзу почався в Брюсселі в п’ятницю, 17 липня. Головною темою зустрічі стало прийняття нового бюджетного плану і створення фонду відновлення економіки на суму 750 млрд євро.

Як зазначалося раніше, лідери Данії, Норвегії та Нідерландів наполягають на жорсткому контролі за витратами наданої допомоги. При цьому Італія та Іспанія, які найбільш постраждали через пандемію, прагнуть отримати якомога більше підтримки.

Day 4 of #EUCO on #MFF and Recovery Fund. # EU27 are back in plenary session after a long break. @eucopresident has started meeting now. pic.twitter.com/1nvpJZ9KFW

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020

On day 4 of #EUCO @eucopresident has ended plenary meeting. # EU27 will reconvene later today at 2pm

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020