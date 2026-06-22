Первые 13 бронированных автомобилей для эвакуации раненых прибыли в Украину - Ляшко

В Украину доставили первые 13 бронированных автомобилей медицинской эвакуации, которые будут использовать военные медики для вывоза раненых из опасных районов. Закупку осуществили за средства платформы UNITED24. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Первые 13 бронеавтомобилей для медицинской эвакуации уже прибыли в Украину и в ближайшее время будут помогать военным медикам выполнять задачи на самых опасных участках.

Это транспорт для военных медиков, который поможет эвакуировать раненых из опасных районов, где использование обычных санитарных машин может быть рискованным для пациентов и медицинских команд

Закупку автомобилей осуществили Медицинские закупки Украины по заказу Министерства здравоохранения за средства фандрайзинговой платформы UNITED24.

По словам министра, машины имеют бронезащиту по стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2. Они способны выдерживать подрывы мин, поражение осколками артиллерийских боеприпасов и попадание бронебойно-зажигательных пуль.

Внутри бронеавтомобилей оборудован медицинский отсек для двух медицинских работников и до трех пациентов, в том числе тех, кого эвакуируют на носилках.

Также техника оснащена полным приводом, дизельным двигателем и имеет запас хода до 600 километров, что позволяет использовать ее на сложных маршрутах и в труднодоступных районах.

Для безопасной эвакуации каждая машина дополнительно оснащена системой ночного видения, круговым обзором 360°, аудиосвязью между кабиной водителя и медицинским отсеком, бронированными окнами, шинами Run-flat, которые позволяют продолжать движение даже после повреждения, а также креплениями для спутниковой связи Starlink или его аналогов