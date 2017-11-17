Пентагон по ошибке распространил в Twitter призыв к отставке Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Официальный аккаунт министерства обороны США в Twitter по ошибке распространил пост с призывом отправить в отставку главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявила представитель Пентагона Дана Уайт в микроблоге Twitter, передает УНН.
"Оператор официального аккаунта @DeptofDefense (Пентагон - ред.) в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы министерство обороны. Оператор заметил эту ошибку и сразу же ее удалил", – пояснила она.
An authorized operator of the @DeptofDefense’s official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense. The operator caught this error and immediately deleted it.— Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 16 ноября 2017 г.
Ранее в учетной записи Пентагона появился ретвит пользователя @proudresister, который призывал уйти в отставку не только Трампа, но и конгрессмена Эла Франкена.
The solution is simple...
Roy Moore: Step down from the race.
Al Franken: Resign from congress.
Donald Trump: Resign from the presidency.
GOP: Stop making sexual assault a partisan issue. It’s a crime as is your hypocrisy.