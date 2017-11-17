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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23625 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 42210 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 52521 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 56815 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 50827 просмотра

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11:14 • 93984 просмотра

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Пентагон по ошибке распространил в Twitter призыв к отставке Трампа

Пентагон по ошибке распространил в Twitter призыв к отставке Трампа

Киев  •  УНН

 • 8085 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Официальный аккаунт министерства обороны США в Twitter по ошибке распространил пост с призывом отправить в отставку главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявила представитель Пентагона Дана Уайт в микроблоге Twitter, передает УНН.

"Оператор официального аккаунта @DeptofDefense (Пентагон - ред.) в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы министерство обороны. Оператор заметил эту ошибку и сразу же ее удалил", – пояснила она.

An authorized operator of the @DeptofDefense’s official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense. The operator caught this error and immediately deleted it.

— Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 16 ноября 2017 г.

Ранее в учетной записи Пентагона появился ретвит пользователя @proudresister, который призывал уйти в отставку не только Трампа, но и конгрессмена Эла Франкена.

The solution is simple...

Roy Moore: Step down from the race.

Al Franken: Resign from congress.

Donald Trump: Resign from the presidency.

GOP: Stop making sexual assault a partisan issue. It’s a crime as is your hypocrisy.

— PROUD RESISTER

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