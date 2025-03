Пентагон по ошибке распространил в Twitter призыв к отставке Трампа

"Оператор официального аккаунта @DeptofDefense (Пентагон - ред.) в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы министерство обороны. Оператор заметил эту ошибку и сразу же ее удалил", – пояснила она.

— Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 16 ноября 2017 г.

Ранее в учетной записи Пентагона появился ретвит пользователя @proudresister, который призывал уйти в отставку не только Трампа, но и конгрессмена Эла Франкена.

The solution is simple...



Roy Moore: Step down from the race.



Al Franken: Resign from congress.



Donald Trump: Resign from the presidency.



GOP: Stop making sexual assault a partisan issue. It’s a crime as is your hypocrisy.

