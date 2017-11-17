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Пентагон помилково поширив в Twitter заклик до відставки Трампа

Пентагон помилково поширив в Twitter заклик до відставки Трампа

Київ • УНН

 • 8088 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Офіційний акаунт міністерства оборони США в Twitter помилково поширив пост із закликом відправити у відставку главу Білого дому Дональда Трампа. Про це заявила представник Пентагону Дана Уайт в мікроблозі Twitter, передає УНН.

"Оператор офіційного аккаунта @DeptofDefense (Пентагон - ред.) у Twitter помилково ретвітнул контент, який не схвалило би міністерство оборони. Оператор зауважив цю помилку і відразу ж її видалив", - пояснила вона.

An authorized operator of the @DeptofDefense 's official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense . The operator caught this error and immediately deleted it.

- Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 16 листопада 2017 р

Раніше в облікового запису Пентагону з'явився ретвіт користувача @proudresister, який закликав піти у відставку не тільки Трампа, а й конгресмена Ела Франкена.

The solution is simple ...

Roy Moore: Step down from the race.

Al Franken: Resign from congress.

Donald Trump: Resign from the presidency.

GOP: Stop making sexual assault a partisan issue. It's a crime as is your hypocrisy.

- PROUD RESISTER

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