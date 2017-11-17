Пентагон помилково поширив в Twitter заклик до відставки Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Офіційний акаунт міністерства оборони США в Twitter помилково поширив пост із закликом відправити у відставку главу Білого дому Дональда Трампа. Про це заявила представник Пентагону Дана Уайт в мікроблозі Twitter, передає УНН.
"Оператор офіційного аккаунта @DeptofDefense (Пентагон - ред.) у Twitter помилково ретвітнул контент, який не схвалило би міністерство оборони. Оператор зауважив цю помилку і відразу ж її видалив", - пояснила вона.
An authorized operator of the @DeptofDefense 's official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense . The operator caught this error and immediately deleted it.- Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 16 листопада 2017 р
Раніше в облікового запису Пентагону з'явився ретвіт користувача @proudresister, який закликав піти у відставку не тільки Трампа, а й конгресмена Ела Франкена.
The solution is simple ...
Roy Moore: Step down from the race.
Al Franken: Resign from congress.
Donald Trump: Resign from the presidency.
GOP: Stop making sexual assault a partisan issue. It's a crime as is your hypocrisy.