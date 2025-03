Пентагон помилково поширив в Twitter заклик до відставки Трампа

"Оператор офіційного аккаунта @DeptofDefense (Пентагон - ред.) у Twitter помилково ретвітнул контент, який не схвалило би міністерство оборони. Оператор зауважив цю помилку і відразу ж її видалив", - пояснила вона.

An authorized operator of the @DeptofDefense 's official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense . The operator caught this error and immediately deleted it.

- Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 16 листопада 2017 р

Раніше в облікового запису Пентагону з'явився ретвіт користувача @proudresister, який закликав піти у відставку не тільки Трампа, а й конгресмена Ела Франкена.

The solution is simple ...



Roy Moore: Step down from the race.



Al Franken: Resign from congress.



Donald Trump: Resign from the presidency.



GOP: Stop making sexual assault a partisan issue. It's a crime as is your hypocrisy.

- PROUD RESISTER