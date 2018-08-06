Падение легкомоторного самолета в США, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Жертвами аварии двухмоторного легкого самолета в Южной Калифорнии стали пять человек, заявил официальный представитель Управления авиатранспорта США Арлен Салак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC.
Авария произошла в полутора километрах от Южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн, у автомобильной парковки. Все находившиеся на борту легкомоторного самолета Cessna погибли. Эту информацию подтверждают местные пожарные.
Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.
Santa Ana - At approx 12:30 pm a small plane crashed into a parking lot in the 3800 blk of S. Bristol St. Five people on the plane have died. No injuries on the ground. OCFA & Santa Ana PD are in Unified Command. S. Bristol is closed between Sunflower & Callens Common.- OCFA PIO (@OCFA_PIO) 5 августа 2018