Падение легкомоторного самолета в США, есть жертвы

Авария произошла в полутора километрах от Южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн, у автомобильной парковки. Все находившиеся на борту легкомоторного самолета Cessna погибли. Эту информацию подтверждают местные пожарные.

Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.

Santa Ana - At approx 12:30 pm a small plane crashed into a parking lot in the 3800 blk of S. Bristol St. Five people on the plane have died. No injuries on the ground. OCFA & Santa Ana PD are in Unified Command. S. Bristol is closed between Sunflower & Callens Common.

- OCFA PIO (@OCFA_PIO) 5 августа 2018