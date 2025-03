Падіння легкомоторного літака в США, є жертви

Аварія сталася в півтора кілометрах від Південнокаліфорнійського аеропорту Джон Уейн, у автомобільної парковки. Усі, хто знаходилися на борту легкомоторного літака Cessna, загинули. Цю інформацію підтверджують місцеві пожежні.

Вулиці, що ведуть до розташованого поруч зі місцем аварії торговим центром South Coast Plaza, перекриті.

Santa Ana - At approx 12:30 pm a small plane crashed into a parking lot in the 3800 blk of S. Bristol St. Five people on the plane have died. No injuries on the ground. OCFA & Santa Ana PD are in Unified Command. S. Bristol is closed between Sunflower & Callens Common.

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) 5 серпня 2018 р.