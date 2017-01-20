П.Порошенко поздравил Д.Трампа с инаугурацией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter поздравил 45-го президента США Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, передает УНН.
"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаю успеха в выполнении благородных целей, которые исповедует весь свободный мир", - написал П.Порошенко.
Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.
Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world
Напомним, Дональд Трамп принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.