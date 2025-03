П.Порошенко поздравил Д.Трампа с инаугурацией

"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаю успеха в выполнении благородных целей, которые исповедует весь свободный мир", - написал П.Порошенко.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world

- Петр Порошенко (@poroshenko) 20 января 2017

Напомним, Дональд Трамп принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.