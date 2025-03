П.Порошенко привітав Д.Трампа з інавгурацією

"Україна вітає Дональда Трампа з інавгурацією в якості 45-го президента США. Бажаю успіху у виконанні благородних цілей, сповідує весь вільний світ", – написав П.Порошенко.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world

— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 січня 2017 р.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.