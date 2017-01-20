П.Порошенко привітав Д.Трампа з інавгурацією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко в своєму мікроблозі Twitter привітав 45-го президента США Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду, передає УНН.
"Україна вітає Дональда Трампа з інавгурацією в якості 45-го президента США. Бажаю успіху у виконанні благородних цілей, сповідує весь вільний світ", – написав П.Порошенко.
Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.
Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world
Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.