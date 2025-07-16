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Отставка правительства затягивается: между Гончаренко и Гетманцевым снова стычка

Киев • УНН

 • 2264 просмотра

Отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля затягивается из-за налогового закона и шести военных вопросов. Нардеп Александр Гончаренко призывает блокировать трибуну ВР, а министры покидают зал.

Отставка правительства затягивается: между Гончаренко и Гетманцевым снова стычка

Отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля затягивается. Нардеп Александр Гончаренко снова призывает блокировать трибуну в ВР. Между ним и главой комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилом Гетманцевым снова стычка, передает УНН.

Детали

Отставка Правительства будет явно позже….Сейчас затягивается этот налоговый закон и дальше зал требует проголосовать еще 6-ть военных вопросов. Некоторые министры зашли в зал, посидели в правительственной ложе и ушли. Короче, пока Шмыгаля спасает соя

- написал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. 

Это не твоя трибуна го*но ты@

- кричал Гончаренко.

Сегодня состоится увольнение премьера Дениса Шмыгаля.

Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина15.07.25, 09:35 • 118366 просмотров

Контекст

14 июля Президент Владимир Зеленский предложил должность премьер-министра Украины первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко

15 июля поступило заявление об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля в Верховную Раду.

 Юлия Свириденко, которой Зеленский предложил возглавить правительство, озвучила приоритетные задачи: укрепление экономики, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства оружия. Она отметила дерегуляцию, сокращение расходов и защиту предпринимательства.

 Источники УНН сообщали, что сегодня, 16 июля состоится заседание фракции "Слуги народа". На нем будет присутствовать вице-премьер-министр Юлия Свириденко, которая представит кандидатов на должности министров.  

 Нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отказался заменить Рустема Умерова на посту министра обороны Украины. Поэтому была предложена кандидатура Дениса Шмыгаля. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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Даниил Гетманцев
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Денис Шмыгаль
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