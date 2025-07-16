Відставка уряду затягується: між Гончаренком та Гетманцевим знову сутичка

Відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля затягується. Нардеп Олександр Гончаренко знову закликає блокувати трибуну у ВР. Між ним та головою комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим знову сутичка, передає УНН.

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Відставка Уряду буде явно пізніше….Зараз затягується цей закон податковий і далі зал вимагає проголосувати ще 6-ть військових питань. Деякі міністри зайшли в залу, посиділи у урядовій ложі і пішли. Коротше, поки Шмигаля рятує соя - написав народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram.

Це не твоя трибуна гі*но ти@ - кричав Гончаренко.

Сьогодні відбудеться звільнення прем’єра Дениса Шмигаля.

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Контекст

14 липня Президент Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єр-міністра України першому віцепрем'єр-міністру - міністру економіки Юлії Свириденко.

15 липня надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надійшла до Верховної Ради.

Юлія Свириденко, якій Зеленський запропонував очолити уряд, озвучила пріоритетні завдання: зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва зброї. Вона наголосила на дерегуляції, скороченні видатків та захисті підприємництва.

Джерела УНН повідомляли, що сьогодні, 16 липня відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На ньому буде присутня віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка представить кандидатів на посади міністрів.

Нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відмовився замінити Рустема Умєрова на посаді міністра оборони України. Тому була запропонована кандидатура Дениса Шмигаля.