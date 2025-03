Олимпиада-2022: в Пекине презентовали девиз Зимних Игр

Детали

Девиз Игр — “Вместе ради общего будущего”. Он выбран в контексте глобальных ответных мер на пандемию коронавируса. Для выбора было предложено 79 различных вариантов девиза.

“Вместе ради общего будущего” — это позиция, инициатива и план действий, отстаивающие стремление к достижению общей цели, — говорится в сообщении. — Единство, мир, прогресс и терпимость — это пропаганда олимпийского духа, выражающая общее желание всего мира работать вместе во имя лучшего будущего“.

“Мы верим, что данный лозунг привлечет большое внимание общественности и позволит нам объединить усилия ради успешных Игр, которые будут проводиться в условиях пандемии”, — заявил мэр Пекина, глава оргкомитета Чэнь Цзинин.

It's time to experience one of the most exciting moments in the lead-up to #Beijing2022! We are honoured to announce our slogan: Together for a Shared Future! Let's come together for our future and to #SeeYouInBeijing. #OurFutureTogether #TogetherForASharedFuture pic.twitter.com/y0OjQpSYqm

— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2021

Справка

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Скандальность Олимпиады-2022 в Пекине

В июне Пекин отреагировал на призывы американских конгрессменов бойкотировать зимнюю Олимпиаду-2022.

Разговоры о бойкоте или переносе Игр-2022 стали крайне активными в последнее время. В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока рано говорить о позиции Вашингтона относительно зимних Олимпийских игр в Китае, однако на их бойкоте американская администрация в настоящий момент “не сосредоточена”.

С призывами бойкотировать Олимпиаду, которую в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии и США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

6 апреля на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота предстоящих Игр в Китае. При этом через несколько часов он написал в Twitter, что страна еще не приняла никакого решения относительно своего подхода к будущей Олимпиаде. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду, 7 апреля, предостерег Соединенные Штаты от политизации спорта, в частности, Игр 2022 года.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что американская администрация не обсуждает с союзниками и партнерами за рубежом возможность организации совместного бойкота Олимпиады. Олимпийский комитет США дважды за последние недели выступил фактически против потенциального бойкота Игр.

Китай проводит репрессивную политику в отношении мусульман, проживающих в СУАР, в частности уйгуров. Власти страны принудительно отправляют их на переобучение и работу на производствах, объясняя это тем, что ислам — чужеродная религия, навязанная извне. Представители западных государств осуждают это. По данным СМИ и правозащитных организаций, подневольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.