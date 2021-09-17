Олімпіада-2022: у Пекіні презентували девіз Зимових Ігор

ukru
17 березня, 19:38 • 84347 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 108434 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 166137 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147998 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149013 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159895 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177391 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150062 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159231 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176046 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

17 березня, 17:05 • 71359 перегляди
Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

17 березня, 17:10 • 70365 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 91482 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 99686 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 84792 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 166138 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155402 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252985 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249265 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377553 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55488 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65341 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63506 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99479 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110067 перегляди
Актуальне
Олімпіада-2022: у Пекіні презентували девіз Зимових Ігор

Олімпіада-2022: у Пекіні презентували девіз Зимових Ігор

Київ • УНН

 • 32621 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні представив девіз змагань. Про це повідомляє пресслужба оргкомітету, пише УНН.

Деталі

Девіз Ігор — “Разом заради спільного майбутнього”. Він обраний у контексті глобальних заходів у відповідь на пандемію коронавірусу. Для вибору було запропоновано 79 різних варіантів девізу.

“Разом заради спільного майбутнього” — це позиція, ініціатива і план дій, які відстоюють прагнення до досягнення спільної мети, — йдеться у повідомленні. — Єдність, світ, прогрес і терпимість — це пропаганда олімпійського духу, що виражає загальне бажання всього світу працювати разом в ім’я кращого майбутнього“.

“Ми віримо, що дане гасло приверне велику увагу громадськості і дозволить нам об’єднати зусилля заради успішних Ігор, які будуть проводитися в умовах пандемії”, — заявив мер Пекіна, глава оргкомітету Чень Цзінін.

It’s time to experience one of the most exciting moments in the lead -up to # Beijing2022 ! We are honoured to announce our slogan: Together for a Shared Future! Let ’s come together for our future and to #SeeYouInBeijing . #OurFutureTogether #TogetherForASharedFuture pic.twitter.com/y0OjQpSYqm

— Beijing 2022 (@ Beijing2022) September 17, 2021

Довідка

Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року. Всього буде розіграно 109 комплектів медалей.

Скандальність Олімпіади-2022 у Пекіні

У червні Пекін відреагував на заклики американських конгресменів бойкотувати зимову Олімпіаду-2022.

Розмови про бойкот або перенесення Ігор-2022 стали вкрай активними останнім часом. У квітні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поки рано говорити про позицію Вашингтона щодо зимових Олімпійських ігор у Китаї, однак на їхньому бойкоті американська адміністрація зараз “не зосереджена”.

Із закликами бойкотувати Олімпіаду, яку в наступному році повинен прийняти Китай, раніше виступали політики з Канади, Норвегії та США, а також представники майже 200 правозахисних організацій з різних країн. Приводом стали масові репресії у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

6 квітня на брифінгу керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що Сполучені Штати мають намір обговорювати зі своїми зарубіжними союзниками і партнерами ідею можливого бойкоту майбутніх Ігор у Китаї. При цьому через декілька годин він написав у Twitter, що країна ще не прийняла ніякого рішення щодо свого підходу до майбутньої Олімпіади. У свою чергу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу в середу, 7 квітня, застеріг Сполучені Штати від політизації спорту, зокрема, Ігор 2022 року.

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі раніше заявила, що американська адміністрація не обговорює з союзниками і партнерами за кордоном можливість організації спільного бойкоту Олімпіади. Олімпійський комітет США двічі за останні тижні виступив фактично проти потенційного бойкоту Ігор.

Китай проводить репресивну політику щодо мусульман, які проживають в СУАР, зокрема уйгурів. Влада країни примусово відправляє їх на перенавчання і роботу на виробництвах, пояснюючи це тим, що іслам — чужорідна релігія, нав’язана ззовні. Представники західних держав засуджують це. За даними ЗМІ та правозахисних організацій, підневільну працю уйгурів використовувався при виробництві одягу від Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein і інших світових компаній.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами