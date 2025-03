Олімпіада-2022: у Пекіні презентували девіз Зимових Ігор

Деталі

Девіз Ігор — “Разом заради спільного майбутнього”. Він обраний у контексті глобальних заходів у відповідь на пандемію коронавірусу. Для вибору було запропоновано 79 різних варіантів девізу.

“Разом заради спільного майбутнього” — це позиція, ініціатива і план дій, які відстоюють прагнення до досягнення спільної мети, — йдеться у повідомленні. — Єдність, світ, прогрес і терпимість — це пропаганда олімпійського духу, що виражає загальне бажання всього світу працювати разом в ім’я кращого майбутнього“.

“Ми віримо, що дане гасло приверне велику увагу громадськості і дозволить нам об’єднати зусилля заради успішних Ігор, які будуть проводитися в умовах пандемії”, — заявив мер Пекіна, глава оргкомітету Чень Цзінін.

It’s time to experience one of the most exciting moments in the lead -up to # Beijing2022 ! We are honoured to announce our slogan: Together for a Shared Future! Let ’s come together for our future and to #SeeYouInBeijing . #OurFutureTogether #TogetherForASharedFuture pic.twitter.com/y0OjQpSYqm

— Beijing 2022 (@ Beijing2022) September 17, 2021

Довідка

Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року. Всього буде розіграно 109 комплектів медалей.

Скандальність Олімпіади-2022 у Пекіні

У червні Пекін відреагував на заклики американських конгресменів бойкотувати зимову Олімпіаду-2022.

Розмови про бойкот або перенесення Ігор-2022 стали вкрай активними останнім часом. У квітні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поки рано говорити про позицію Вашингтона щодо зимових Олімпійських ігор у Китаї, однак на їхньому бойкоті американська адміністрація зараз “не зосереджена”.

Із закликами бойкотувати Олімпіаду, яку в наступному році повинен прийняти Китай, раніше виступали політики з Канади, Норвегії та США, а також представники майже 200 правозахисних організацій з різних країн. Приводом стали масові репресії у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

6 квітня на брифінгу керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що Сполучені Штати мають намір обговорювати зі своїми зарубіжними союзниками і партнерами ідею можливого бойкоту майбутніх Ігор у Китаї. При цьому через декілька годин він написав у Twitter, що країна ще не прийняла ніякого рішення щодо свого підходу до майбутньої Олімпіади. У свою чергу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу в середу, 7 квітня, застеріг Сполучені Штати від політизації спорту, зокрема, Ігор 2022 року.

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі раніше заявила, що американська адміністрація не обговорює з союзниками і партнерами за кордоном можливість організації спільного бойкоту Олімпіади. Олімпійський комітет США двічі за останні тижні виступив фактично проти потенційного бойкоту Ігор.

Китай проводить репресивну політику щодо мусульман, які проживають в СУАР, зокрема уйгурів. Влада країни примусово відправляє їх на перенавчання і роботу на виробництвах, пояснюючи це тим, що іслам — чужорідна релігія, нав’язана ззовні. Представники західних держав засуджують це. За даними ЗМІ та правозахисних організацій, підневільну працю уйгурів використовувався при виробництві одягу від Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein і інших світових компаній.