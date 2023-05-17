Глава ОПЗ Юрий Ковальский об участии в "зерновом коридоре", долгах за аммиак и перспективах работы завода

КИЕВ. 18 мая. УНН. Во время войны ряд госпредприятий перепрофилировал свои мощности для того, чтобы продолжать работать в пользу государства. Среди них — и “Одесский припортовый завод”, несмотря на долги перед “Нафтогазом”, опасное месторасположение и остановку аммиакопровода “Тольятти-Одесса”, нашел новые направления работы и начал участвовать в зерновом коридоре. Об этом и не только УНН поговорил с Юрием Ковальским, который начал управлять заводом во время войны.

— Господин Юрий, вы стали руководителем “Одесского припортового завода” уже во время войны — в июне прошлого года. Это назначение стало для вас неожиданным?

Назначение меня на должность, действительно, стало неожиданным. Я шел работать на завод на должность финансового директора предприятия. Но через некоторое время, после беседы с членами Наблюдательного совета Акционерного общества “ОПЗ”, меня назначили на должность временно исполняющего обязанности Председателя Правления — директора завода на кратковременный период, который, как случилось, продолжается уже почти год.

Сама работа в этой должности стала для меня новой. Мне никогда не приходилось управлять индустриальными объектами. Но, как показало время, на Одесском припортовом заводе, который находился в простое, нам удалось стабилизировать выплаты по критическим направлениям, удалось пройти очень сложную зиму и сохранить оборудование предприятия, потеря которого могла бы принести ущерб государству на сумму более полутора миллионов гривен. Также за период моей работы началось погашение крупного по объему кредита одного из государственных банков Украины.

Однако самым главным я считаю, что за это время удалось удержать на предприятии специалистов высокого класса, сохранить коллектив, стабилизировали выплаты заработной платы и избежав многомесячной задолженности. Мы нашли пути предотвращения сокращения штата предприятия, то есть выполнили социально-экономическую функцию завода как системообразующего предприятия региона в целом.

Учитывая приобретенный опыт и экспертизу, которая, на мой взгляд, за один год войны дается как за три — в мирное время, я готов к новым вызовам как в рамках основной деятельности ОПЗ, так и других направлений работы, которые смогут диверсифицировать основное направление деятельности на предприятии

— По факту, вы взяли руководство над уже убыточным предприятием, которое и без войны работало с постоянными перебоями и простоями. Каков был ваш план возобновления работы “Одесского припортового завода” с учетом экономической составляющей работы химического гиганта?

С начала нужно вспомнить, по каким причинам возникла тяжелая ситуация, в которой оказался “Одесский припортовый завод”. 18 сентября 2021 года Акционерное общество “ОПЗ”, один из крупнейших в Украине производителей минеральных удобрений, прекратил выпуск основной химической продукции. Причина — высокая цена газа в Украине и низкая стоимость продукции “ОПЗ”, аммиака и карбамида, на мировом рынке.

Наш завод стал не единственным предприятием, на которое повлияли высокие цены на газ. Со схожей проблемой столкнулся почти весь украинский бизнес: энергетики, аграрии, металлурги, производители строительных материалов и стекла и т.д.

Когда для нашего завода наступило очень непростое время, менеджмент предприятия сосредоточил усилия на сохранении производственной базы, кадрового потенциала предприятия, в частности, специалистов, обладающих компетенцией в производстве карбамида, аммиачном производстве и т.д.

Основной доход “ОПЗ” на период временной остановки производства стал состоять из других видов хозяйственной деятельности, которые вело предприятие, в частности — от перегрузки аммиака, поступавшего путем транспортировки через аммиакопровод.

С началом военной агрессии и повышением уровня опасности завода, 24 февраля 2022 года, “Одесский припортовый завод” прекратил принимать новые объемы аммиака аммиакопроводом и остановил все возможные производственные процессы, связанные с отгрузкой аммиака на морской транспорт.

Исходя из сложившихся сложных обстоятельств, мы приняли срочные меры по отработке стратегии выхода нашего предприятия из кризиса. Основные направления деятельности руководства завода сосредоточились на сохранении трудового коллектива, погашении задолженности по заработной плате, соблюдению четкого и регламентированного выполнения производственных процессов, от которых зависит безопасность региона, а именно хранение и охлаждение аммиака и бесперебойная работа очистных сооружений “ОПЗ”. Особое внимание было уделено поиску и реализации новых направлений работы предприятия, которые возможно осуществлять в обстоятельствах ведения боевых действий в стране для получения собственных доходов и решения насущных проблем завода.

— Мы знаем, что длительный период на заводе была задолженность по зарплатам, работники выходили на митинги. Какая ситуация с этим была на момент вашего прихода на ОПЗ и удалось ли ее исправить?

На момент назначения меня на должность временно исполняющего обязанности Председателя Правления — директора завода, ситуация на предприятии по состоянию на июнь 2022 года была очень сложной: на счетах “ОПЗ” было всего около 18 тысяч грн, задолженность по заработной плате иногда доходила до 2,5 месяцев. Планы дальнейшей деятельности завода были неопределены.

Несмотря на это заводчане с пониманием относились к возникшей ситуации. Никаких митингов, о которых вы спрашиваете, никакого проявления недовольства. Напротив — между воздушными тревогами, в условиях ракетных атак и энергетического террора со стороны страны агрессора, все работники стали еще более сплоченными. Ситуации, естественно, возникали разные. Но поддержка и конструктивные советы ведущих специалистов завода, начальников цехов, отделов и служб, общее восприятие коллективом спланированных Правлением мероприятий — это все в совокупности добавило мотивации и стало надежным базисом на нелегком пути достижения определенной цели.

Владея актуальной информацией о состоянии дел на заводе, профильные министерства и Наблюдательный совет Акционерного общества “ОПЗ” существенно поддерживали руководство завода и помогали на этом этапе найти и внедрить действенные решения. Нам удалось наладить конструктивную рабочую связь и найти взаимопонимание с органами местного самоуправления области, района и т.д., заручиться их поддержкой в решении неотложных потребностей предприятия.

Сейчас ситуация управляемая. Более того — мы видим перспективы развития Одесского припортового завода, о которых все услышат впоследствии.

— Какие у вас вообще отношения с коллективом? Как удается поддерживать людей? Работники не боятся выходить на работу, учитывая, что в прошлом году был прилет рядом с “ОПЗ”?

Структурными подразделениями завода руководят специалисты, имеющие большой опыт, каждый безупречно ориентируется в своей сфере и знает специфику предприятия в целом. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что даже в условиях остановленного основного производства все подразделения завода выполняют ежедневную работу, которая неочевидна для посторонних, но очень важна для предприятия, нашего региона и химической отрасли государства в целом.

Что касается, как вы спрашиваете, “прилета” крылатой ракеты — в мае 2022 года врагом был нанесен ракетный удар по территории завода, в непосредственной близости к хранилищам с жидким аммиаком. Ракетным ударом были нанесены повреждения технологическому оборудованию и постройкам. И только благодаря оперативным и решительным действиям профессионально подготовленного персонала нашего завода удалось не допустить выброса ядовитого газа в воздух и с минимальными последствиями ликвидировать возникшую угрозу.

В сложной ситуации трудовой коллектив завода, сплотившись и мобилизовавшись на ликвидацию ее последствий, принял все возможные меры для восстановления в кратчайшие сроки производственных процессов на предприятии, предупреждения возникновения аварий, в том числе и техногенного характера.

— Есть ли работники ОПЗ, которые сейчас на фронте?

Да, с началом военного положения, значительное количество заводчан ушли добровольцами, были мобилизованы и сегодня добросовестно несут службу, защищая государство в Вооруженных силах Украины. К сожалению, среди наших заводчан есть и потери. Коллектив предприятия всегда будет помнить своих героев. Вечное уважение и безграничная благодарность всем тем, кто защищает Отчизну.

Со своей стороны мы делаем все, что в наших силах, ради помощи армии. Решением Правления “ОПЗ” были организованы и приняты меры по инженерному, тыловому и другим направлениям помощи нашим военным.

Согласно нарядам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, акционерным обществом “Одесский припортовый завод” передано на нужды Вооруженных сил Украины определенное количество единиц легковой, специальной техники и автобусов, другого оборудования и технических средств.

— Перейдем к другой теме. За ОПЗ уже давно тянутся огромные долги перед Нафтогазом. Понятно, что гасить их в условиях, когда производственные мощности завода стоят почти невозможно. Как вы думаете, этой задолженности можно было избежать при правильном руководстве, когда завод работал?

Возможно, ситуация, которая произошла в то время касательно возникновения этой задолженности, могла сложиться и по другому. Но определенные обстоятельства, сложившиеся по состоянию на 2016 год, по-видимому, повлияли на принятие отдельных управленческих решений.

В том году, для повышение инвестиционной привлекательности объекта приватизации, постановлением Кабмина на НАК “Нефтегаз Украины” была возложена обязанность поставлять природный газ на наш завод. Поэтому договоры на поставку ОПЗ природного газа заключались с Нафтогазом для обеспечения завершения процесса приватизации ОПЗ и обеспечения максимальных поступлений в государственный бюджет Украины от продажи государственного пакета акций завода. В результате этого, во втором полугодии 2016-го у “ОПЗ” и возникла задолженность перед “Нафтогазом”, которую завод до сих пор не имеет возможности погасить, потому что основная производственная деятельность у нас, к сожалению, отсутствует.

В том же году Кабинет министров Украины постановил распоряжение о реструктуризации долга равными частями без начисления процентов на два года, начиная с 2017-го. Но этот договор не был заключен по независящим от завода причинам.

В настоящее время задолженность “ОПЗ” перед “Нафтогазом” составляет более 2,5 млрд грн, из которых 1 миллиард — санкции.

— Учитывая постоянные обстрелы Украины и в частности — Одесской области, эксперты постоянно говорили о возможной экологической катастрофе в случае попадания по “ОПЗ”. Вы просчитывали экстренный план на такой случай?

Конечно, да. Заранее были отработаны четкие планы действий с персоналом завода по предупреждению экологической катастрофы при поражении производственных мощностей “ОПЗ”. Проводились системные практические занятия с жителями населенных пунктов региона, которые находятся в непосредственной близости от завода. Представители руководства завода организовывали и проводили выступления в средствах массовой информации Одесской области, в том числе и на телевидении. Все обращения через СМИ были посвящены тематике предоставления практических рекомендаций по действиям населения в чрезвычайных ситуациях.

Все время, начиная с 24 февраля 2022, были усилены и приведены в повышенную боевую готовность все аварийно-спасательные службы предприятия: военизированный газоспасательный отряд, государственный пожарно-спасательный отряд, медицинская служба и т.д. В этом состоянии они находятся и сейчас.

Эффективность принятых мер подтвердилась 20 мая 2022 года. Именно в этот день по территории завода страной-агрессором и был нанесен ракетный удар. Благодаря предварительно проведенной тщательной плановой подготовке, профессиональным действиям соответствующих служб и всего персонала завода было недопущено распространение утечек химического вещества и других последствий попадания крылатой ракеты.

— После ареста российского аммиака, хранившегося на ОПЗ, суд возложил на завод ответственность за его хранение. Принимались ли вами какие-то особые меры, чтобы избежать катастрофы. Вам же разрешалось и перевозить аммиак по необходимости?

Да, действительно, согласно постановлению суда, в июле прошлого года на аммиак производства российского “ТольяттиАзота”, хранившийся у нас на заводе, был наложен арест. Аммиак передали в АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, — ред.) для реализации, однако, пока продолжались все подготовительные процедуры, ответственность за хранение возложили на “ОПЗ”.

Нам разрешалось при необходимости передавать этот аммиак другим юридическим лицам, имеющим необходимые технические возможности для его хранения. И мы этой возможностью воспользовались. Мы получили письмо от Одесской ОВА и 14 июля переместили аммиак на другое предприятие, чтобы избежать экологической катастрофы, которая могла угрожать жизни и здоровью людей.

После продажи арестованного аммиака на торгах, согласно заключенным актам, завод заключил договоры с новыми владельцами о предоставлении услуг по хранению и отгрузке. “ОПЗ” передал и отгрузил реализованный АРМА аммиак в полном объеме.

— Как мы знаем, сейчас парламентская ВСК расследует вопрос о продаже того же аммиака. И есть проблема, что не все покупатели рассчитались с заводом за хранение. Как вы решали эту проблему?

Вопрос о продаже аммиака, который находился на хранении на ОПЗ, и сам процесс расчетов его покупателей с заводом за предоставленные услуги по расходам предприятия стал для нас действительно проблемным. В соответствии с информацией о порядке участия в торгах, изложенной на Электронной торговой площадке ООО “Приднепровье 2021”, оплата за хранение и вывоз актива не входит в стоимость лота.

Однако, в официальных объявлениях по торгам, параметры компенсации, обоснованные расчеты расходов предприятия на прием, охлаждение, хранение и отгрузку жидкого аммиака найти невозможно.

Уже после того, как новый владелец получал права на аммиак, руководство “ОПЗ” было вынуждено на переговорах информировать его о стоимости отгрузки, которая включала в себя расходы, связанные с приемом, охлаждением и хранением — о чем они, новые владельцы аммиака, не знали, и, соответственно, настаивали на том, чтобы завод отгружал аммиак по обычной ставке, не компенсируя затрат “ОПЗ”.

В результате общая сумма расходов “Одесского припортового завода” за прием, охлаждение, хранение и отгрузку аммиака только за период действия военного положения составила около 477 млн грн.

Благодаря системной работе Правления Акционерного общества “ОПЗ”, во время проведения переговоров с победителями электронных торгов около 299 млн грн, частичную стоимость компенсации затрат предприятия, удалось учесть в тарифах на хранение аммиака. В то же время около 178 млн грн оставались невозмещенными суммами затрат завода за предоставленные услуги и фактически выполненный объем работ.

— Сейчас покупатели уже рассчитались?

В настоящее время с заводом продолжается процесс расчета последним победителем торгов, который стал владельцем заключительной партии аммиака — ООО “Компания Агроторггрупп”. Остальные покупатели расчеты уже провели.

— В ноябре прошлого года “Одесский припортовый завод” присоединился к инициативе “зернового коридора”. Для этого, в частности, было проведено масштабное перепрофилирование производственных мощностей. На сколько это сложный процесс?

Все специалисты нашего завода проводили множество подготовительных процедур, разрабатывали действенные схемы реализации этого проекта и в результате получили положительное решение по экспертизе от контролирующих органов, что дало возможность использования мощностей перегрузочного комплекса завода для отгрузки зерна. Действительно, это был важный шаг по восстановлению потенциала нашего предприятия.

На сегодняшний день полностью завершено перепрофилирование производственных мощностей “ОПЗ” по отгрузке зерновых на морской транспорт для отправки на экспорт и нами успешно загружены несколько судов украинскими зерновыми.

День, когда наше предприятие приняло участие в рамках подписанного Украиной международного соглашения “О зерновом коридоре”, безусловно, войдет в историю “Одесского припортового завода”.

— Какие результаты работы завода в рамках “зернового коридора”?

Пока ситуация с функционированием зернового коридора существенно усложнена: из-за блокирования россией ограничена навигация судов. Заметно усилился риск прекращения работы “зернового коридора”.

Работа “зернового коридора” продолжает оставаться низкоэффективной из-за блокирования инспекции судов российской стороной. Инспекция проходит не ежедневно, иногда российская сторона не подтверждает ни одного судна из перечня согласованных с ООН и Турцией. Для осуществления Украиной полноценного экспорта выращенной продукции необходима или нормальная работа российской стороны или восстановление свободного судоходства.

Мощность перегрузочного комплекса “ОПЗ” позволяет грузить значительно большие объемы продукции, но по объективным причинам, за период с ноября 2022 по настоящее время было отгружено около 185 тысяч тонн зерновых, из которых около 176 тысяч тонн составляет кукуруза и 9 тысяч тонн, соответственно, — пшеница.

— Как вы сказали, россия блокирует работу “зернового коридора”. Чем занимается завод?

Несмотря на все трудности, мы надеемся, что при содействии ООН, мировых лидеров ведущих стран работа “зернового коридора” будет продолжена. Что касается профильной работы нашего предприятия, сейчас имеем такую ситуацию: с сентября 2021 года на ОПЗ остановлен выпуск основной продукции, но не остановлено предприятие.

Однако наш завод продолжает работать. На производственных мощностях ОПЗ в течение этого времени продолжается проведение плановых ремонтно-восстановительных работ, проводятся системные мероприятия по поддержке всей производственной и транспортной инфраструктуры предприятия в рабочем состоянии.

Также плановые работы продолжаются и в других направлениях, в частности работают очистные сооружения биохимической очистки ЦВО (Централизованное водоотведение — ред.), мы занимаемся производством медицинского кислорода, азота. Свои задачи как мощный логистический узел продолжает выполнять железнодорожный цех “ОПЗ” и т.д.

— Вы сказали, что завод производит медицинский кислород. Расскажите пожалуйста об этом подробнее, потому что, как мы смогли убедиться во время пандемии COVID-19, его производство стало очень важным для всей страны.

Да, завод продолжает его производить до сих пор. У “ОПЗ” есть установка распределения воздуха, которая ежесуточно, 7 дней в неделю, выдает 6 тонн жидкого кислорода, и по согласованному графику с Департаментом здравоохранения областной администрации мы отгружаем этот кислород. Мы не планируем останавливать ее работу, и в таком режиме она будет работать столько, сколько потребуется медицинский кислород. Но эта установка спроектирована с резервным блоком. Поэтому, с учетом критической ситуации, в которой оказались медучреждения региона в самый сложный период пандемии COVID-19, мы кратковременно запускали и этот резервный блок, что позволило увеличить выработку кислорода до 12 тонн в сутки.

— Все же основное направление работы “ОПЗ” — это производство аммиака и карбамида, но с 2021 года оно остановлено. Видите ли вы сейчас перспективы для возобновления работы завода? Ведутся ли какие-то переговоры на этот счет?

Одесский припортовый завод выполняет очень важные задачи, исходя из условий и возможностей, которые есть у предприятия. Но мы понимаем, что без финансовой поддержки осуществление серьезных процессов на ОПЗ станет невозможным. Потому руководство предприятия считает своей основной задачей решение вопросов финансового обеспечения завода.

Путей этому несколько, по всем направлениям работают директора и специалисты “ОПЗ”. В ближайшее время мы ожидаем возврата долгов предприятию, что позволит рассчитаться с долгами по зарплате с работниками завода. Не прекращается работа по поиску возможностей зарабатывать, используя собственные мощности. Не оставляем мы также без внимания и возможности запуска и возобновления производства минеральных удобрений по основному профилю завода.

В этот сложный для всей страны период мы делаем все возможное, внося свой вклад в будущую победу Украины, сохранение трудового коллектива и поддержку производственных мощностей в рабочем состоянии для дальнейшего запуска предприятия.

Думаю, вскоре нас ожидают хорошие новости, мы все прилагаем к этому максимум усилий. Во время, когда Вооруженные силы Украины отвоевывают нашу землю, нашу независимость, мы на нашем предприятии должны использовать все ресурсы для восстановления экономического потенциала Украины.

Сегодня мы видим реальные перспективы для возобновления работы и развития Одесского припортового завода. Нашей командой ведется последовательная и кропотливая работа в этом направлении. Уверен, что о результате этой работы вы услышите уже скоро.