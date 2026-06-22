Новые кадры для репрессий: коллаборанты из "МВД днр" приняли присягу и получили задание подавить сопротивление - ЦНС

В Донецке оккупанты устроили присягу для новых сотрудников фейкового "МВД по днр". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что чтобы добавить событию пафоса, трем местным коллаборантам показательно присвоили звание полковников.

Однако за этой ширмой скрывается обычное расширение карательной машины для усиления контроля над городом. ... За кулисами торжеств силовики получили четкое задание: "Остановить сопротивление". Это фактически является прямым приказом на проведение новых волн обысков, незаконных задержаний и жестких зачисток любых проявлений нелояльности - указывают в ЦНС.

Там добавляют, что, несмотря на годы оккупации, гражданское сопротивление продолжается, поэтому вместо борьбы с реальным криминалом, новоиспеченные полковники сосредоточатся исключительно на запугивании безоружных граждан.

Напомним

Несмотря на заявления о "единстве", между оккупированными территориями Донбасса и россией действует жесткий пограничный режим с проверками, допросами и многочасовыми очередями.

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