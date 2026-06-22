Незаконная вырубка 13 тысяч деревьев нанесла ущерб до четверти миллиарда, есть 29 подозреваемых - Генпрокурор

На Украине 29 человек стали подозреваемыми в незаконной рубке как минимум 13 тысяч деревьев, с более чем 248,6 млн гривен ущерба государству, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Как минимум 13 тысяч незаконно срубленных деревьев. Более 248,6 млн гривен ущерба государству. 29 подозреваемых. Практически все они именно те, кто должен был защищать природу - написал Кравченко.

В большинстве случаев, по данным Генпрокурора, "организаторами и участниками схем были бывшие и действующие работники лесной отрасли, в частности, представители надлесничеств ГП "Леса Украины", главные лесничие, мастера леса и руководители агролесохозяйственных предприятий".

"Также среди фигурантов – должностные лица Госгеокадастра, глава одной из территориальных общин, предприниматели и другие участники организованных преступных групп", - добавил он.

Подозреваемые, указал Генпрокурор, "допускали не случайные нарушения, а совершали системные преступления против окружающей среды и государства:

незаконные рубки на территориях природно-заповедного фонда, заказников и региональных ландшафтных парков, зеленых насаждений населенных пунктов;

подделка документов, лесорубных билетов и заявок на получение древесины;

вырубки под видом санитарных и лесовосстановительных мероприятий;

незаконная реализация, транспортировка, хранение и легализация древесины;

продажа необработанной древесины по заниженным ценам;

незаконное отчуждение и приватизация земель лесного фонда;

злоупотребление служебным положением в интересах организованных групп и частного бизнеса".

"Одним из самых дерзких примеров такой "деятельности" стала недавно ликвидированная масштабная схема легализации древесины ценных пород. Организаторы через фиктивные записи в государственной электронной системе учёта пытались "отмыть" около 19 тысяч кубометров леса – это ориентировочно 10 тысяч незаконно срубленных дубов, которые планировали экспортировать за границу под видом легально срубленных", - рассказал Генпрокурор.

По данным Генпрокурора, "за 2022-2025 годы эта афера охватила более 100 субъектов хозяйствования, среди которых были и крупнейшие экспортёры страны, а общая сумма операций превысила 147 млн грн". Шести участникам организованной преступной группы, по его словам, сообщено о подозрении.

"И во всех остальных раскрытых случаях речь идет о десятках, сотнях, а иногда – тысячах незаконно срубленных деревьев. Часть из них – особо ценные породы, для восстановления которых нужны столетия", - указал Кравченко и добавил: "Это не просто убытки государству, а непоправимый ущерб для природных популяций, экосистем и будущих поколений".

"Каждый, кто наживается на экоциде собственной страны и совершает системные преступления, получит системный ответ. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

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