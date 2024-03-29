МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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Несмотря на санкции россия смогла удвоить импорт сырья для пороха благодаря западным компаниям - WSJ
Несмотря на западные санкции, россия увеличила импорт нитроцеллюлозы, ключевого ингредиента для производства пороха, на 70% в 2022 году от компаний из США, Германии, Тайваня и других стран.
Террористы направлялись в Киев для получения вознаграждения: в рф сделали очередное фантастическое заявление об атаке в "Крокусе" и "украинском следе"
В рф утверждают, что подозреваемые в совершении теракта в подмосковном Крокус Сити Холле якобы направлялись в Киев, чтобы получить "обещанное вознаграждение".
Общий фонд госбюджета в марте пополнился на 158 млрд грн - Минфин
В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 158,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, в том числе 105,7 млрд грн от налогов и 45,8 млрд грн от Государственной таможенной службы, что на 5,6% превысило месячный план поступлений.
Град, гром и ливень: Киев накрыла непогода
В Киеве сильная гроза с ливнем, градом и молниями, что заставило власти объявить желтый уровень опасности и посоветовать жителям города искать укрытие на случай воздушной тревоги.
На Закарпатье из-за оползня повреждена дорога государственного значения
Сильные ливни вызвали оползни на Закарпатье, повредив лесные дороги и национальную трассу.
В этом году урожай составит около 77 млн тонн - нардеп
Нынешний урожай в Украине ожидается на уровне 77 миллионов тонн, что примерно на 30% меньше довоенного урожая, который превышал 100 миллионов тонн, из-за отказа фермеров от интенсивных технологий выращивания и снижения урожайности с гектара.
Старт весенней посевной в Украине: уже засеяно более 470 тыс. гектаров
Сейчас в Украине засеяно более 470 000 гектаров, причем больше всего зерновых засеяно в Одесской области, поскольку весенняя посевная кампания начинается на фоне вызовов на деоккупированных и пострадавших от войны территориях.
В Воздушных силах зафиксировали российский Ту-22М3 в акватории Черного моря: есть угроза пуска ракет
В акватории Черного моря был замечен бомбардировщик Ту-22М3, что заставило Военно-воздушные силы предупредить о возможном запуске ракеты Х-22 и призвать людей найти укрытие в нескольких регионах.
На Сумщине обезвредили авиационную ракету Х-59, которую нашли в лесу
Полицейские взрывотехники обезвредили неразорвавшуюся ракету Х-59 класса "воздух-земля", найденную в лесу возле села в Сумской области.
В Киеве 29 марта - 2 апреля может подняться уровень воды в Днепре
Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе может резко подняться с 29 марта по 2 апреля из-за весеннего наводнения, при этом под угрозой подтопления могут оказаться низинные районы.