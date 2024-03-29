Несмотря на санкции россия смогла удвоить импорт сырья для пороха благодаря западным компаниям - WSJ

Несмотря на санкции Запада, россия смогла нарастить импорт нитроцеллюлозы, которая используется, в частности, для производства пороха для артиллерийских снарядов. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

В издании отметили, что среди производителей нитроцеллюлозы, поставляемой в россию в последние два года, также есть компании из США, Германии и Тайваня.

Торговые данные на которые ссылается WSJ свидетельствуют, что импорт в россию нитроцеллюлозы вырос на 70% в 2022 году, в первый год полномасштабного вторжения в Украину. К середине 2023 года было импортировано 3039 тонн - почти вдвое больше, чем в 2021 году.

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Отмечается, что лишь несколько стран мира производят нитроцеллюлозу, поскольку ее основное применение - это производство боеприпасов и на нее распространяются ограничения в сфере международной торговли.

Нитроцеллюлоза также используется в гражданских целях, однако аналитики считают, что растущий импорт предназначен для вооружений, учитывая, что российская экономика переориентирована на производство военного времени.

Журналисты объяснили, что сама россия производит мало нитроцеллюлозы. После того, как Евросоюз и США ввели санкции против Москвы, Китай увеличил поставки этого вещества в россию.

Однако пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил, что Пекин "не продает оружие сторонам, вовлеченным в украинский кризис, и благоразумно относится к экспорту товаров двойного назначения".

Однако есть и другие поставщики. В частности, согласно торговым данным, за почти половину импорта нитроцеллюлозы в РФ с начала войны отвечает одна небольшая компания в Турции - Noy. Через нее москва закупает нитроцеллюлозу, произведенную в США, Германии и Тайване.

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Так, немецкие филиалы нью-йоркской компании International Flavors& Fragrances продали по меньшей мере 80 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, которая затем отправила эту продукцию в россию.

Зато Тайваньская компания TNC Industrial произвела более 500 тонн нитроцеллюлозы, которую Noy отправил в РФ в прошлом году.

За последние два года аналогичный объем продукции компания закупила у немецкого производителя Hagedorn-NC и отправила в россию.

Кроме того, российский импортер Analytical Marketing Chemical Group за последние два года получил из Тайваня нитроцеллюлозу на сумму почти 700 тысяч долларов.

На сайте организации говорится, что компания является постоянным партнером Казанского государственного казенного порохового завода. В организации заявили журналистам, что компания импортирует нитроцеллюлозу для гражданских целей.

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Как отмечают журналисты, представители International Flavors& Fragrances "удивились", когда узнали, что их продукт поставляют третьей стране. Там заверили, что пересмотрят условия этой продажи и дальнейшие отношения с турецкой компанией Noy.

Дополнение

Также в WSJ подчеркивают, что экспорт западных компаний этого вещества в россию замедляет производство странами НАТО артиллерийского вооружения для Украины.

В то же время американские аналитики говорят, что для большей эффективности санкции должны наложить на компании-поставщиков этого вещества.

Тем временем Министерство торговли США добавило нитроцеллюлозу в свой список высокоприоритетных контролируемых товаров, что ограничивает их экспорт.

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Напомним

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