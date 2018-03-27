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Не "Рябой" единой: для чего производителям индюшатины нужны дотации

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Когда люди слышат "птицеводство", то представляют себе исключительно производство курятины и только одну компанию. Но это не так. Об этом в своей колонке написал владелец компании "УПГ Инвест", которая занимается производством украинской индюшатины Владимир Дутчак, передает УНН.

"Написать эту колонку меня побудило искажения, которое сформировалось в общественном мнении по системе программ государственной поддержки птицеводов. Когда люди слышат "птицеводство", то представляют себе исключительно производство курятины и только одну компанию.

Так вот, это не так. Компания "УПГ Инвест" - первая, кто в независимой Украине начала на промышленном уровне заниматься выращиванием индюков", - написал он.

Предприниматель рассказал, что их компания стартовала с минимальных мощностей на площади всего 2 тыс. кв м, а сейчас, спустя 15 лет, в компании входят восемь птицефабрик, комбикормовый завод, цех убоя, переработки, инфраструктуры для дистрибуции. Общая площадь производства - 100 тыс. кв м. Вся продукция реализуется на внутреннем рынке.

"Я не жалуюсь, хотя этот бизнес и не из легких. В себестоимости до 70% приходится на корма. Последние несколько лет, когда мировые цены на пшеницу и кукурузу были низкими, позволили нам укрепиться. Кроме того, действовал специальный режим НДС, который был серьезным подспорьем. Мы с пониманием отнеслись к его отмене, поскольку осознаем состояние государственных финансов, истощенных войной, девальвацией и кризисом.

Мы сможем работать без этой льготы, но развиваться - вряд ли.

Инвестиции в строительство современного завода соответствует европейским стандартам, составляют 5-15 млн долл. в зависимости от мощности, а чтобы мы могли реализовать такой масштабный проект, нам нужна поддержка из госбюджета. Поэтому госпрограмма компенсации 25% тела кредитов, привлеченных на строительство животноводческих комплексов, полностью соответствует потребностям нашего бизнеса", - отметил В.Дутчак.

Он пояснил, что рассчитывать на помочь банков аграриям сейчас не приходится, поскольку финансовые учреждения не хотят рисковать, а потому единственная надежда на государственную поддержку.

"Банки напуганы серией дефолтов, в том числе и со стороны заемщиков-аграриев. Они стали очень требовательны - хотят видеть стабильную маржу, ликвидный залог, прозрачную структуру компании. В результате фермерам ничего дать в залог, потому что нет денег на строительство, а построить они не могут, потому что не дают кредиты.

Дотации позволяют разорвать этот замкнутый круг. Банки будут понимать, что они гарантированно вернут 25% займа. То есть риски уменьшаются на четверть. С учетом этой льготы учетная ставка НБУ 17% де-факто составит 8%.

Все это должно стимулировать банки наращивать кредитование, а бизнес - расширяться и строиться. Отрасль получит возможность создать новые птичники, новые убойные и перерабатывающие цеха, которые позволят выйти на внешние рынки. У нас есть заказ на поставку в ОАЭ, Азию, Европу, Африку, но нет цехов, которые сделали бы эти поставки возможными. Поэтому нам критически важно инвестировать в переработку, чтобы иметь возможность удовлетворить этот спрос", - рассказал он.

Если разумно воспользоваться этой льготой, продолжил В.Дутчак, то через два-три года мы сможем конкурировать с европейскими производителями в сегментах индюшатины, гусятины, фазанов, перепелов. Параллельно выгоду получит и внутренний рынок.

"Импорт мяса птицы в Украину был, есть и будет. Да, это небольшие объемы, но они регулярны. Хуже всего, что завозится мясо, у которого вышел или истекает срок годности. Украинцы должны есть качественное мясо и у нас есть возможность обеспечить его производство. Мы аграрная страна, у нас нет проблем с кормовой базой.

Развитие производств позволит удержать в стране квалифицированных работников. Я сам из Западной Украины и не понаслышке знаю, что такое отток кадров. Как решить проблему? Выплачивать конкурентные зарплаты, поддерживать сотрудничество с аграрными вузами, создавать рабочие места на современных производствах", - резюмировал владелец "УПГ Инвест".

Напомним, в 2018 году механизм распределения дотаций был изменен. Государство отказалось компенсировать по принципу: кто больше платит налогов, тот больше получает господдержки, поскольку в сфере животноводства оказалось всего два крупнейших налогоплательщика: компании "Мироновский хлебопродукт" Ю.Косюка и "Укрлендарминг" А.Бахматюка.

Вместо квазиакумуляции НДС государственную поддержку переориентировали на развитие животноводческих комплексов. В частности, предложено частичную компенсацию погашения тела кредита 25% и 30% стоимости введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов. Получат ли "МХП" и "Укрлендфарминг" дотации этом году пока не известно, но учитывая масштабное расширение производственных комплексов "МХП" - вполне вероятно.

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