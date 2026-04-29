Не может гарантировать безопасность даже в москве: путин переживает за парад на 9 мая и готов "прекратить огонь на сутки" - Коваленко

российский диктатор владимир путин переживает за парад на 9 мая, поэтому готов "прекратить огонь на сутки". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

путин переживает за парад на 9 мая, поэтому решил сделать вид, что готов "прекратить огонь на сутки" и это типа большая услуга? Это же смешно, и вообще не имеет ничего общего с приближением к завершению войны. Пусть просто завершит войну, прекратит огонь и все - отметил Коваленко.

По его словам, российский диктатор переживает за свое пропагандистское событие, так как не способен гарантировать никакую безопасность даже в москве. И это пытаются выдать еще и за российскую услугу.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин был готов заключить сделку уже давно, но "некоторые люди" ему помешали.