Самые популярные видео на YouTube в 2017 году в Украине и мире: топ-10
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. К самым популярным видео 2017 года на YouTube в Украине вошли детский и комедийный контент, а также телевизионные шоу, среди музыкальных видео в Украине больше всего просмотров собрала песня "Тает лёд" группы "Грибы". Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный блог Google в Украине.
Самые популярные видео и музыкальные клипы 2017 года отобраны на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев, лайков и т.д. В сумме 10 самых популярных трендовых видео года собрали более 633 миллионов просмотров.
Шоу талантов на YouTube популярные уже не первый год - America's Got Talent, Britain's Got Talent, The Voice - в 2017 году клипы из этих шоу посмотрели более 2,8 млрд раз.
А видео с шоу-дебютанта в списке The Mask Singer (Певец в маске) стало номером один в Топ-10 трендовых видео года.
Это шоу вышло в 2016 году в Корее, его уже адаптировали в Таиланде, Вьетнаме, Китае, и сегодня видео выступлений участников шоу в сумме уже собрали более 3 млрд просмотров, что делает его самым популярным талант-шоу 2017 года на YouTube.
Топ-10 видео 2017 года в мире
Что касается музыкальных видео, то в 2017 году был побит рекорд по количеству просмотров клипа Psy - "Gangnam Style", который держался 5 лет. Теперь лидером по 4,4 млрд просмотров является Luis Fonsi - "Despacito". В десятку самых популярных музыкальных видео этого года вошли песни от артистов из Пуэрто-Рико, Колумбии, Франции, Испании, Кубы, США и Великобритании.
Топ-10 музыкальных видео 2017 года в мире
Топ-10 музыкальных видео 2017 года в Украине
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- Грибы - Тает Лёд
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- Время и Стекло - На Стиле
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- Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
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- Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
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- LOBODA — Случайная [ПРЕМЬЕРА КЛИПА]
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- Потап и Настя - Я......Я
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- Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга - I Got Love (Official video)
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- Мот feat. Ани Лорак - Сопрано (премьера клипа, 2017)
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- MOZGI - Атятя
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- DZIDZIO - Банда-Банда
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Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2017 году
Напомним, видео с лайфхаками (советами), детские и комедийные ролики были популярны среди украинских пользователей YouTube в 2016 году.