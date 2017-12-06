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Самые популярные видео на YouTube в 2017 году в Украине и мире: топ-10

Самые популярные видео на YouTube в 2017 году в Украине и мире: топ-10

Киев  •  УНН

 • 33013 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. К самым популярным видео 2017 года на YouTube в Украине вошли детский и комедийный контент, а также телевизионные шоу, среди музыкальных видео в Украине больше всего просмотров собрала песня "Тает лёд" группы "Грибы". Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный блог Google в Украине.

Самые популярные видео и музыкальные клипы 2017 года отобраны на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев, лайков и т.д. В сумме 10 самых популярных трендовых видео года собрали более 633 миллионов просмотров.

Шоу талантов на YouTube популярные уже не первый год - America's Got Talent, Britain's Got Talent, The Voice - в 2017 году клипы из этих шоу посмотрели более 2,8 млрд раз.

А видео с шоу-дебютанта в списке The Mask Singer (Певец в маске) ​​стало номером один в Топ-10 трендовых видео года.

Это шоу вышло в 2016 году в Корее, его уже адаптировали в Таиланде, Вьетнаме, Китае, и сегодня видео выступлений участников шоу в сумме уже собрали более 3 млрд просмотров, что делает его самым популярным талант-шоу 2017 года на YouTube.

Топ-10 видео 2017 года в мире

  • Until We Will Become Dust - Oyster Masked (ตราบ ธุลี ดิน - หน้ากาก หอย นางรม) | THE MASK SINGER 2
  • ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography
  • Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect
  • Darci Lynne 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017
  • Ed Sheeran Carpool Karaoke
  • Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL
  • "INAUGURATION DAY" - A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration
  • history of the entire world, i guess
  • In a Heartbeat - Animated Short Film
  • Children interrupt BBC News interview - BBC News

    • Что касается музыкальных видео, то в 2017 году был побит рекорд по количеству просмотров клипа Psy - "Gangnam Style", который держался 5 лет. Теперь лидером по 4,4 млрд просмотров является Luis Fonsi - "Despacito". В десятку самых популярных музыкальных видео этого года вошли песни от артистов из Пуэрто-Рико, Колумбии, Франции, Испании, Кубы, США и Великобритании.

    Топ-10 музыкальных видео 2017 года в мире

  • Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
  • Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
  • J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)
  • Maluma - Felices los 4 (Official Video)
  • Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]
  • Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel
  • 05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)
  • Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)
  • DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
  • Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

    • Топ-10 музыкальных видео 2017 года в Украине

    • Грибы - Тает Лёд
    • Время и Стекло - На Стиле
    • Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
    • Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
    • LOBODA — Случайная [ПРЕМЬЕРА КЛИПА]
    • Потап и Настя - Я......Я
    • Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга - I Got Love (Official video)
    • Мот feat. Ани Лорак - Сопрано (премьера клипа, 2017)
    • MOZGI - Атятя
    • DZIDZIO - Банда-Банда

    Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2017 году

  • Маша и Медведь - Спи, моя радость, усни! (Серия 62)
  • Слуга Народа 2 - Премьера 2017! Полнометражный фильм комедия в HD
  • Фиксики - Шоколад (Новые серии 2017) | Познавательные мультики для детей
  • Пусть говорят - В разгар вечеринки. Часть 1. Выпуск от 31.01.2017
  • VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный)
  • КВАРТАЛ разорвал ГРИБАМИ! ПАРОДИЯ между нами тает лед - РЖАКА до СЛЕЗ!
  • Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 2 - 22.02.2017
  • Дружко Шоу #1
  • Александр Клименко "Материнська любов" - выбор вслепую - Голос страны 7 сезон
  • Лига Смеха 2017 - Третий фестиваль в Одессе, часть 1 | Полный выпуск - 17 февраля 2017

    • Напомним, видео с лайфхаками (советами), детские и комедийные ролики были популярны среди украинских пользователей YouTube в 2016 году.

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