Самые популярные видео на YouTube в 2017 году в Украине и мире: топ-10

КИЕВ. 6 декабря. УНН. К самым популярным видео 2017 года на YouTube в Украине вошли детский и комедийный контент, а также телевизионные шоу, среди музыкальных видео в Украине больше всего просмотров собрала песня "Тает лёд" группы "Грибы". Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный блог Google в Украине.