Самые популярные видео на YouTube в 2017 году в Украине и мире: топ-10

Самые популярные видео и музыкальные клипы 2017 года отобраны на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев, лайков и т.д. В сумме 10 самых популярных трендовых видео года собрали более 633 миллионов просмотров.

Шоу талантов на YouTube популярные уже не первый год - America's Got Talent, Britain's Got Talent, The Voice - в 2017 году клипы из этих шоу посмотрели более 2,8 млрд раз.

А видео с шоу-дебютанта в списке The Mask Singer (Певец в маске) ​​стало номером один в Топ-10 трендовых видео года.

Это шоу вышло в 2016 году в Корее, его уже адаптировали в Таиланде, Вьетнаме, Китае, и сегодня видео выступлений участников шоу в сумме уже собрали более 3 млрд просмотров, что делает его самым популярным талант-шоу 2017 года на YouTube.

Топ-10 видео 2017 года в мире

Until We Will Become Dust - Oyster Masked (ตราบ ธุลี ดิน - หน้ากาก หอย นางรม) | THE MASK SINGER 2

ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

Darci Lynne 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017

Ed Sheeran Carpool Karaoke

Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

"INAUGURATION DAY" - A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration

history of the entire world, i guess

In a Heartbeat - Animated Short Film

Children interrupt BBC News interview - BBC News

Что касается музыкальных видео, то в 2017 году был побит рекорд по количеству просмотров клипа Psy - "Gangnam Style", который держался 5 лет. Теперь лидером по 4,4 млрд просмотров является Luis Fonsi - "Despacito". В десятку самых популярных музыкальных видео этого года вошли песни от артистов из Пуэрто-Рико, Колумбии, Франции, Испании, Кубы, США и Великобритании.

Топ-10 музыкальных видео 2017 года в мире

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

Maluma - Felices los 4 (Official Video)

Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]

Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

Топ-10 музыкальных видео 2017 года в Украине



Грибы - Тает Лёд



Время и Стекло - На Стиле



Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee



Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]



LOBODA — Случайная [ПРЕМЬЕРА КЛИПА]



Потап и Настя - Я......Я



Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга - I Got Love (Official video)



Мот feat. Ани Лорак - Сопрано (премьера клипа, 2017)



MOZGI - Атятя



DZIDZIO - Банда-Банда



Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2017 году

Маша и Медведь - Спи, моя радость, усни! (Серия 62)

Слуга Народа 2 - Премьера 2017! Полнометражный фильм комедия в HD

Фиксики - Шоколад (Новые серии 2017) | Познавательные мультики для детей

Пусть говорят - В разгар вечеринки. Часть 1. Выпуск от 31.01.2017

VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный)

КВАРТАЛ разорвал ГРИБАМИ! ПАРОДИЯ между нами тает лед - РЖАКА до СЛЕЗ!

Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 2 - 22.02.2017

Дружко Шоу #1

Александр Клименко "Материнська любов" - выбор вслепую - Голос страны 7 сезон

Лига Смеха 2017 - Третий фестиваль в Одессе, часть 1 | Полный выпуск - 17 февраля 2017

Напомним, видео с лайфхаками (советами), детские и комедийные ролики были популярны среди украинских пользователей YouTube в 2016 году.