Найпопулярніші відео на YouTube в 2017 році в Україні та світі: топ-10

КИЇВ. 6 грудня. УНН. До найпопулярніших відео 2017 року на YouTube в Україні увійшли дитячий і комедійний контент, а також телевізійні шоу, серед музичних відео в Україні більше всього переглядів зібрала пісня "Тает лёд" гурту "Гриби". Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний блог Google в Україні.