Найпопулярніші відео на YouTube в 2017 році в Україні та світі: топ-10
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. До найпопулярніших відео 2017 року на YouTube в Україні увійшли дитячий і комедійний контент, а також телевізійні шоу, серед музичних відео в Україні більше всього переглядів зібрала пісня "Тает лёд" гурту "Гриби". Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний блог Google в Україні.
Найпопулярніші відео і музичні кліпи 2017 року відібрані на основі кількості і часу переглядів, числа пересилань, коментарів, лайків і т.д. У сумі 10 найпопулярніших трендових відео року зібрали понад 633 мільйони переглядів.
Шоу талантів на YouTube популярні вже не перший рік ‒ America's Got Talent, Britain's Got Talent, The Voice ‒ в 2017 році кліпи з цих шоу подивилися понад 2,8 млрд разів.
А відео з шоу-дебютанта у списку The Mask Singer (Співак в масці) стало номером один в Топ-10 трендових відео року.
Це шоу вийшло в 2016 році в Кореї, його вже адаптували в Таїланді, В'єтнамі, Китаї, і сьогодні відео виступів учасників шоу в сумі вже зібрали понад 3 млрд переглядів, що робить його найпопулярнішим талант-шоу 2017 року на YouTube.
Топ-10 відео 2017 року в світі
Щодо музичних відео, то в 2017 році був побитий рекорд за кількістю переглядів кліпу Psy ‒ "Gangnam Style", який тримався 5 років. Тепер лідером з 4,4 млрд переглядів є Luis Fonsi ‒ "Despacito". У десятку найпопулярніших музичних відео цього року увійшли пісні від артистів з Пуерто-Ріко, Колумбії, Франції, Іспанії, Куби, США і Великої Британії.
Топ-10 музичних відео 2017 року в світі
Топ-10 музичних відео 2017 року в Україні
Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2017 році
Нагадаємо, відео з лайфхаками (порадами), дитячі та комедійні ролики були популярними серед українських користувачів YouTube у 2016 році.