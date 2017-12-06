Найпопулярніші відео на YouTube в 2017 році в Україні та світі: топ-10

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 179148 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 182861 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 315229 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 220598 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 325033 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 213871 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 239416 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254804 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246915 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136363 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 58523 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 145580 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 52487 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 55456 перегляди
У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

26 березня, 16:56 • 32607 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 145580 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 179142 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 315223 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 325027 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 281700 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 101506 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 89353 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125124 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142355 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147644 перегляди
Актуальне
Найпопулярніші відео на YouTube в 2017 році в Україні та світі: топ-10

Найпопулярніші відео на YouTube в 2017 році в Україні та світі: топ-10

Київ • УНН

 • 33013 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. До найпопулярніших відео 2017 року на YouTube в Україні увійшли дитячий і комедійний контент, а також телевізійні шоу, серед музичних відео в Україні більше всього переглядів зібрала пісня "Тает лёд" гурту "Гриби". Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний блог Google в Україні.

Найпопулярніші відео і музичні кліпи 2017 року відібрані на основі кількості і часу переглядів, числа пересилань, коментарів, лайків і т.д. У сумі 10 найпопулярніших трендових відео року зібрали понад 633 мільйони переглядів.

Шоу талантів на YouTube популярні вже не перший рік ‒ America's Got Talent, Britain's Got Talent, The Voice ‒ в 2017 році кліпи з цих шоу подивилися понад 2,8 млрд разів.

А відео з шоу-дебютанта у списку The Mask Singer (Співак в масці) стало номером один в Топ-10 трендових відео року.

Це шоу вийшло в 2016 році в Кореї, його вже адаптували в Таїланді, В'єтнамі, Китаї, і сьогодні відео виступів учасників шоу в сумі вже зібрали понад 3 млрд переглядів, що робить його найпопулярнішим талант-шоу 2017 року на YouTube.

Топ-10 відео 2017 року в світі

  • Until We Will Become Dust - Oyster Masked (ตราบธุลีดิน - หน้ากากหอยนางรม) | THE MASK SINGER 2
  • ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography
  • Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect
  • Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017
  • Ed Sheeran Carpool Karaoke
  • Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL
  • "INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration
  • history of the entire world, i guess
  • In a Heartbeat - Animated Short Film
  • Children interrupt BBC News interview - BBC News

    • Щодо музичних відео, то в 2017 році був побитий рекорд за кількістю переглядів кліпу Psy ‒ "Gangnam Style", який тримався 5 років. Тепер лідером з 4,4 млрд переглядів є Luis Fonsi ‒ "Despacito". У десятку найпопулярніших музичних відео цього року увійшли пісні від артистів з Пуерто-Ріко, Колумбії, Франції, Іспанії, Куби, США і Великої Британії.

    Топ-10 музичних відео 2017 року в світі

  • Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
  • Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
  • J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)
  • Maluma - Felices los 4 (Official Video)
  • Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]
  • Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel
  • 05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)
  • Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)
  • DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
  • Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

    • Топ-10 музичних відео 2017 року в Україні

  • Грибы - Тает Лёд
  • Время и Стекло - На Стиле
  • Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
  • Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
  • LOBODA — Случайная [ПРЕМЬЕРА КЛИПА]
  • Потап и Настя - Я......Я
  • Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга - I Got Love (Official video)
  • Мот feat. Ани Лорак - Сопрано (премьера клипа, 2017)
  • MOZGI - Атятя
  • DZIDZIO - Банда-Банда

    • Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2017 році

  • Маша и Медведь - Спи, моя радость, усни! (Серия 62)
  • Слуга Народа 2 - Премьера 2017! Полнометражный фильм комедия в HD
  • Фиксики - Шоколад (Новые серии 2017) | Познавательные мультики для детей
  • Пусть говорят - В разгар вечеринки. Часть 1. Выпуск от 31.01.2017
  • VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный)
  • КВАРТАЛ разорвал ГРИБАМИ! ПАРОДИЯ между нами тает лед - РЖАКА до СЛЕЗ!
  • Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 2 - 22.02.2017
  • Дружко Шоу #1
  • Александр Клименко "Материнська любов" - выбор вслепую - Голос страны 7 сезон
  • Лига Смеха 2017 - Третий фестиваль в Одессе, часть 1 | Полный выпуск - 17 февраля 2017

    • Нагадаємо, відео з лайфхаками (порадами), дитячі та комедійні ролики були популярними серед українських користувачів YouTube у 2016 році.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Мультимедіа

    Звернутися з питань розміщення реклами

    Tesla
    $269.80
    Brent
    $73.15
    Bitcoin
    $87,370.50
    S&P 500
    $5,696.51
    Газ TTF
    $40.87
    Золото
    $3,058.30
    Ethereum
    $2,020.39