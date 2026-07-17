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Нацполицию в статусе и.о. возглавил Максим Цуцкиридзе - решение правительства

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Национальной полиции на первого заместителя Максима Цуцкиридзе. Он имеет звание генерала полиции 2-го ранга и является доктором юридических наук.

Нацполицию в статусе и.о. возглавил Максим Цуцкиридзе - решение правительства

Кабинет министров назначил первого заместителя главы Национальной полиции Украины Максима Цуцкиридзе временно исполняющим обязанности главы Нацполиции. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН

Временно возложено исполнение обязанностей: главы Национальной полиции Украины на Цуцкиридзе Максима Сергеевича 

- сообщил Мельничук. 

Что известно о Максиме Цуцкиридзе 

Генерал полиции 2-го ранга Максим Цуцкиридзе родился 22 сентября 1985 года в Новоукраинке Кировоградской области. 

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности дознавателя Ленинского отдела милиции Кировоградского городского отдела УМВД Украины в Кировоградской области. 

С ноября 2006 года по октябрь 2007 года – слушатель Киевского национального университета внутренних дел. 

С октября 2007 года по ноябрь 2007 года – старший следователь Ленинского отдела милиции Кировоградского городского отдела УМВД Украины в Кировоградской области. 

С ноября 2007 года по октябрь 2011 года – обучение в адъюнктуре и прохождение службы в Киевском национальном университете внутренних дел. 

С октября 2011 года по ноябрь 2015 года – начальник отдела, заместитель начальника управления Главного следственного управления МВД Украины. 

С ноября 2015 года по сентябрь 2016 года – заместитель начальника управления – начальник отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины. 

С сентября 2016 года по март 2017 года – обучение в докторантуре Национальной академии внутренних дел. 

С марта 2017 года по декабрь 2017 года – заместитель начальника Департамента обеспечения деятельности главы. 

С декабря 2017 года по сентябрь 2019 года – заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины. 

С сентября 2019 года по сентябрь 2023 года – заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного следственного управления. 

С сентября 2023 года по настоящее время – первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного следственного управления. 

Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины», а также ученые степени – доктор юридических наук, профессор. 

Напомним 

Верховная Рада назначила новый Кабмин во главе с Сергеем Корецким. Некоторые министры сохранили должности, а ряд министерств был разделен.

Антонина Туманова

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