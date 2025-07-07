Наращивание военных расходов может угрожать экономической стабильности ЕС - министр экономики Дании

Массовое наращивание военных расходов в Европейском Союзе может представлять серьезный риск для финансовой стабильности блока. Если страны-члены не возьмут под контроль снижение дефицита бюджета и государственного долга. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на министра экономики Дании Стефани Лёсе, передает УНН.

Европе нужно очень быстро наращивать обороноспособность, чтобы сдержать растущую угрозу со стороны России. Но в то же время это расходы, которые могут стать дополнительным риском для экономики ЕС – отметила Лёсе.

Детали

По ее словам, сейчас экономики многих стран уже страдают от влияния американских пошлин и конкуренции со стороны Китая. В таких условиях масштабное увеличение расходов на оборону может усилить финансовое давление, особенно если не будет сопровождаться ответственной фискальной политикой.

Заявление датского министра прозвучало после того, как страны-члены НАТО в прошлом месяце согласились увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году или почти вдвое больше предыдущего целевого показателя в 2%.

Кроме того, Альянс также договорился выделять дополнительно 1,5% ВВП на инфраструктуру безопасности. Испания, однако, добилась исключения, которое позволяет ей тратить лишь 2,1% в целом.

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Дания вместе с еще пятнадцатью странами ЕС уже активировала так называемую "национальную защитную клаузулу" в рамках инициативы Еврокомиссии "ReArm Europe" стоимостью 800 миллиардов евро, предложенной президентом Урсулой фон дер Ляйен. Этот механизм позволяет странам временно превышать норму дефицита в 3% ВВП, чтобы направить дополнительные средства на оборону.

В то же время Франция, Италия и Испания, вторая, третья и четвертая по величине экономики Евросоюза, воздержались от активации этой клаузулы, ссылаясь на уже высокие уровни бюджетного дефицита. Франция и Италия входят в девять стран ЕС, против которых сейчас введена "процедура чрезмерного дефицита" за нарушение фискальной дисциплины ЕС.

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Министр Лёсе, которая в этот понедельник впервые будет председательствовать на встрече министров финансов стран ЕС как глава Совета, воздержалась от критики в адрес Франции, Италии и Испании, отметив, что их решения могут быть обусловлены как стремлением к финансовой ответственности, так и возможным недостатком ресурсов для усиления обороны.

С одной стороны, хорошо, если эти страны придерживаются здоровых принципов фискальной политики. Если это означает, что они ищут пути достижения цели НАТО без увеличения долговой нагрузки - это позитивно. Но если это сигнализирует о полном отсутствии пространства для роста оборонных расходов, то это, конечно, вызывает беспокойство. - отметила она

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