Нарощування військових витрат може загрожувати економічній стабільності ЄС - міністерка економіки Данії

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
12:46 • 8633 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
11:23 • 32121 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 46141 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 64114 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 118598 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 54367 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 78257 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 136133 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 130946 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 260732 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3м/с
31%
744мм
Популярнi новини
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію7 липня, 06:56 • 102396 перегляди
Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі7 липня, 08:09 • 70916 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 43281 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 19754 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 12849 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували14:21 • 9283 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку14:20 • 9325 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 13180 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 20074 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 118613 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 43544 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 260737 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 105478 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 224744 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 249261 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

Нарощування військових витрат може загрожувати економічній стабільності ЄС - міністерка економіки Данії

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Міністерка економіки Данії Стефані Льосе попередила, що масове нарощування військових витрат у ЄС може становити серйозний ризик для фінансової стабільності блоку. Це стосується країн, які не контролюють зниження дефіциту бюджету та державного боргу.

Нарощування військових витрат може загрожувати економічній стабільності ЄС - міністерка економіки Данії

Масове нарощування військових витрат у Європейському Союзі може становити серйозний ризик для фінансової стабільності блоку. Якщо країни-члени не візьмуть під контроль зниження дефіциту бюджету та державного боргу. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на міністерку економіки Данії Стефані Льосе, предає УНН.

Європі потрібно дуже швидко нарощувати обороноздатність, щоб стримати зростаючу загрозу з боку Росії. Але водночас це витрати, які можуть стати додатковим ризиком для економіки ЄС

 – зазначила Льосе.

Деталі

За її словами, наразі економіки багатьох країн вже потерпають від впливу американських мит і конкуренції з боку Китаю. У таких умовах масштабне збільшення витрат на оборону може посилити фінансовий тиск, особливо якщо не супроводжуватиметься відповідальною фіскальною політикою.

Заява данської міністерки пролунала після того, як країни-члени НАТО минулого місяця погодилися збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2035 року або майже вдвічі більше за попередній цільовий показник у 2%.

Крім того, Альянс також домовився виділяти додатково 1,5% ВВП на безпекову інфраструктуру. Іспанія, однак, домоглася виключення, яке дозволяє їй витрачати лише 2,1% загалом.

У Британії згортається виробництво винищувача Typhoon06.07.25, 23:48 • 10021 перегляд

Данія разом з ще п’ятнадцятьма країнами ЄС вже активувала так звану "національну захисну клаузулу" в рамках ініціативи Єврокомісії "ReArm Europe" вартістю 800 мільярдів євро, запропонованої президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Цей механізм дозволяє країнам тимчасово перевищувати норму дефіциту в 3% ВВП, аби направити додаткові кошти на оборону.

Натомість Франція, Італія та Іспанія, друга, третя та четверта за величиною економіки Євросоюзу, утрималися від активації цієї клаузули, посилаючись на вже високі рівні бюджетного дефіциту. Франція та Італія входять до дев’яти країн ЄС, проти яких наразі запроваджена "процедура надмірного дефіциту" за порушення фіскальної дисципліни ЄС.

Європа обирає між власною обороною та залежністю від США - The New York Times07.07.25, 09:09 • 1028 переглядiв

Міністерка Льосе, яка цього понеділка вперше головуватиме на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС як очільниця Ради, утрималася від критики на адресу Франції, Італії та Іспанії, зазначивши, що їхні рішення можуть бути зумовлені як прагненням до фінансової відповідальності, так і можливим браком ресурсів для посилення оборони.

З одного боку, добре, якщо ці країни дотримуються здорових принципів фіскальної політики. Якщо це означає, що вони шукають шляхи досягнення цілі НАТО без збільшення боргового навантаження - це позитивно. Але якщо це сигналізує про повну відсутність простору для зростання оборонних витрат, то це, звичайно, викликає занепокоєння.

- зазначила вона

У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план03.07.25, 12:55 • 143466 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаНовини Світу
Європейська комісія
НАТО
Європейський Союз
Данія
Франція
Італія
Іспанія
Китай
Урсула фон дер Ляєн
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9