НАБУ и САП видят свое призвание в создании фильмов, а не в серьезной следственной работе - глава парламентской ВСК сравнил антикоррупционеров с PR-агентством
Киев • УНН
Глава ВСК Сергей Власенко заявил, что НАБУ и САП превратились в PR-агентства, которые больше времени проводят на пресс-конференциях, чем ведут расследования. Он сравнил их методы со сталинскими судами 33-го года.
Деятельность НАБУ и САП все больше напоминает работу PR-агентств без продвижения в раскрытии дел. По методам работы их можно сравнить со сталинскими судами. Об этом заявил глава парламентской ВСК по вопросам расследования возможных фактов коррупции в правоохранительных органах и судебной власти, народный депутат Сергей Власенко.
Детали
НАБУ и САП превратились в PR-агентства, которые больше времени проводят на пресс-конференциях, чем ведут расследования. Они вместо серьезной постоянной профессиональной следственной работы занимаются изготовлением фильмов и монтажом аудиозаписей. Считают, что это их призвание. При этом зарплата даже обычного детектива НАБУ в три раза больше, чем у народного депутата Украины - от 140 тыс. грн в месяц
По его мнению, все, что происходит с НАБУ и САП, очень напоминает сталинские суды 33-го года. Ко всем делам они применяют две тактики, констатировал он.
Первое: они научились ставить какую-то "прослушку" и слушать людей. И дальше они всем рассказывают: "Нам больше никаких доказательств не нужно. У нас есть пленки". Второе: берут провокатора ("торпеду"), которого они заряжают аппаратурой или дают ему телефон в руки, и засылают к человеку. Он ведет несколько разговоров с этим человеком и вытягивает его на какие-то неосторожные слова. После этого отрезают все предыдущие разговоры, выхватывают одну фразу и вокруг нее начинают вешать людям "лапшу" на уши. Плюс сразу, в первый же день, выбрасывают в средства массовой информации какие-то чувствительные фрагменты
Также нардеп обратил внимание на то, что руководители НАБУ и САП постоянно вместе: на пресс-конференциях, в командировках и т.д.
Специализированная антикоррупционная прокуратура создана для того, чтобы надзирать за законностью расследований, которые проводят детективы НАБУ. И если ты надзираешь за кем-то, ты не можешь ходить с ним все время вместе. А потом мы удивляемся, что САП не осуществляет эффективное процессуальное руководство над тем, что творит НАБУ. Они везде говорят о том, что они вместе расследуют. Как они могут вместе расследовать?
Кое-где, заметил он, наблюдается ситуация, когда в одном неформальном мероприятии принимают участие представители трех антикоррупционных структур - НАБУ, САП и ВАКС.
Представители НАБУ, САП и ВАКС ездят вместе на "обучение". Кое-где так бывает, что вместе за одним столом сидит судья, который рассматривает дело, следователь, который это дело ведет, и прокурор, который якобы это дело контролирует. В нормальном обществе это называется нарушением профессиональной этики и конфликтом интересов
По его убеждению, действия антикоррупционеров при поддержке активистов и журналистов имеют целью влияние на политическую жизнь и зачистку политического ландшафта.
С коррупцией надо бороться. Но нельзя делать правильное дело, нарушая закон. Потому что это всегда приводит потом к еще большим проблемам
Полная версия интервью – по ссылке.
"Не вижу ни эффективности, ни профессионализма" — Сергей Власенко жестко раскритиковал НАБУ и САП20.05.26, 12:40 • 26081 просмотр