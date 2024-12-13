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На Прикарпатье мужчина поджег автомобиль полиции по заказу агента рф

На Прикарпатье мужчина поджег автомобиль полиции по заказу агента рф

Киев  •  УНН

 • 1790 просмотра

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23-летний мужчина поджег служебный автомобиль полиции в Косовском районе за 8000 гривен. Заказчиком оказался агент РФ, с которым подозреваемый общался через Telegram.

23-летний житель Прикарпатья в ночь на 12 декабря поджег служебный автомобиль Косовского районного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает УНН.

Детали

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина поливает машину легковоспламеняющейся жидкостью и поджигает ее. Подозреваемого задержали, у него изъяли зажигательную смесь и мобильный телефон. Мужчина признался, что действовал по заказу представителя РФ, с которым общался через мессенджер Telegram.

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За поджог автомобиля он получил денежный перевод в сумме 8000 гривен.

Жителю Прикарпатья сообщено о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей. Также правоохранители работают над установлением «заказчиков» поджога, которые, вероятно, действуют с территории РФ.

Напомним,

Агент российских спецслужб пытался взорвать полицейских в центре Киева. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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