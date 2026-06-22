На фестивале Hurricane Festival в Германии умерла женщина

Moritz Frankenberg/dpa

На севере Германии на рок-фестивале Hurricane Festival умерла 41-летняя женщина, несмотря на попытки реанимации службами скорой помощи в субботу днем, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Полиция сообщила в понедельник, что, как полагают, у женщины были сопутствующие заболевания. Несмотря на реанимационные усилия, ее не удалось спасти.

Полиция расследует точную причину смерти. На данный момент нет никаких признаков вины третьей стороны или какой-либо связи с фестивалем в городе Шессель в земле Нижняя Саксония.

Спутники женщины пережили шок и получили поддержку от спасателей.

Фестиваль Hurricane Festival является одним из крупнейших рок-фестивалей в Германии. Музыкальный фестиваль под открытым небом, на котором представлены рок, поп, альтернативная, инди, хип-хоп и электронная музыка, ежедневно привлекает до 70 000 посетителей.

В этом году фестиваль отпраздновал свое 30-летие и длился с пятницы по воскресенье.

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