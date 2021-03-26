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На четырех участников субботней акции под Офисом Президента составлены админпротоколы

На четырех участников субботней акции под Офисом Президента составлены админпротоколы

Киев  •  УНН

 • 12351 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Полиция составила на четырех участников акции под Офисом Президента (АП) 20 марта, административные протоколы. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Цитата

“На четырех участников акции составлены протоколы административные. Два протокола по статье 173 КУоАП (нецензурная брань в общественных местах — ред.) и два протокола по статье 195, ч.6 КоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств — ред.)”, — рассказала Тищенко.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.

В МВД Украины со опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.

В результате массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

Украинские Национальные Новости

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