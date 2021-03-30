На Буковине за сутки зафиксировали 286 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 286 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 60 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 69 633 случаев болезни. За последние сутки 60 человек выздоровели, 49 551 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1348 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 136 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.