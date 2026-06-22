"МЮ" приобрел земельный участок для строительства нового стадиона на 100 тыс. мест

"Манчестер Юнайтед" приобрел земельный участок рядом с домашней ареной "Олд Траффорд" для строительства нового стадиона на 100 000 мест. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Детали

"Манчестер Юнайтед" приобрел земельный участок, необходимый для строительства нового стадиона на 100 000 мест, что стало важной вехой в реализации долгосрочной концепции преобразования района "Олд Траффорд", - говорится в заявлении клуба.

Утверждается, что новый стадион, который станет крупнейшей спортивной ареной в Великобритании, послужит катализатором возрождения прилегающей местности, способствуя созданию одного из самых динамичных и важных в мировом масштабе спортивных и развлекательных центров.

"Клуб приобрел участок площадью 25 акров (10 га - ред.), расположенный примерно в 350 метрах к северо-западу от нынешнего стадиона, у компании "Индурент" - ведущего поставщика промышленных площадей и компании из портфеля "Блэкстоун". "Юнайтед" будет напрямую сотрудничать с предприятиями, на которые повлияют эти планы, чтобы поддержать их в течение переходного периода", - отметили в клубе.

В клубе подчеркнули, что руководство также тесно сотрудничало с Советом Траффорда и Корпорацией по развитию и регенерации района "Олд Траффорд" при мэрии, чтобы обеспечить согласованность расположения нового стадиона с общей стратегией регенерации района "Олд Траффорд", гарантируя оптимальную транспортную доступность и наилучшие впечатления для болельщиков.

Ожидается, что проект реконструкции площадью 370 акров (140 га - ред.) позволит построить около 15 тыс. новых домов, в том числе доступное жилье, создать 48 тыс. новых рабочих мест на местном уровне и более 90 тыс. - на национальном, а также принести экономике Великобритании более 7 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Как пишет издание Bloomberg, строительство нового стадиона обойдется "МЮ" в 2 млрд долларов.

Напомним

Манчестер Юнайтед рассматривает строительство нового стадиона на 90-100 тысяч мест к 2030 году. Клуб должен решить до конца 2024 года, строить ли новый объект или реконструировать Олд Траффорд.