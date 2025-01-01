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Молдова может увеличить импорт электроэнергии из ЕС почти вдвое

Молдова может увеличить импорт электроэнергии из ЕС почти вдвое

Киев  •  УНН

 • 8904 просмотра

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Молдова получила право увеличить квоту импорта электроэнергии из ЕС с 315 МВт до 600 МВт. Это возможно при условии, что электроэнергия не используется другими импортерами.

Молдова получила право на увеличение квоты импорта из ЕС с 315 МВт до 600 МВт при условии, что эта электроэнергия не используется другими импортерами. Об этом 1 января сообщил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в соцсети Facebook, передает УНН.

Как пишет Newsmaker, сейчас общая квота Молдовы и Украины составляет 2100 МВт, из которых 315 МВт приходится на Молдову, а остальные - на соседнюю страну.

Энергокризис в Молдове: что известно1 янв. 2025, 17:41 • 18104 просмотра

Потребление Молдовы без учета Приднестровья в часы пик достигает 800 МВт, из которых примерно 177-185 МВт приходится на ТЭЦ, а еще 32-57 МВт на возобновляемые источники энергии.

Добавим

Оставшуюся электроэнергию, по планам властей Молдова должна импортировать. Из Румынии Молдова может получать электроэнергию по линии Исакча-Вулканешты на 400 кВ и четыре линии на 110 кВ, проходящие через реку Прут: Стынка, Цуцора, Хуш и Фалчиу. Ранее Минэнергетики Молдовы сообщала, что получила право на увеличение квоты на импорт электроэнергии с 315 МВт до 415 МВт при условии, что ее не использует Украина.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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