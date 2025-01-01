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Молдова може збільшити імпорт електроенергії з ЄС майже вдвічі

Київ • УНН

 • 29922 перегляди

Молдова отримала право збільшити квоту імпорту електроенергії з ЄС з 315 МВт до 600 МВт. Це можливо за умови, що електроенергія не використовується іншими імпортерами.

Молдова отримала право на збільшення квоти імпорту з ЄС із 315 МВт до 600 МВт за умови, що ця електроенергія не використовується іншими імпортерами. Про це 1 січня повідомив міністр енергетики Румунії Себастьян Бурдужа у соцмережі Facebook, передає УНН.

Як пише Newsmaker, зараз загальна квота Молдови та України складає 2100 МВт, з яких 315 МВт припадає на Молдову, а решту – на сусідню країну.

Енергокриза в Молдові: що відомо01.01.25, 19:41 • 54635 переглядiв

Споживання Молдови без урахування Придністров'я у години пік досягає 800 МВт, з яких приблизно 177-185 МВт припадає на ТЕЦ, а ще 32-57 МВт на відновлювані джерела енергії.

Додамо

Електроенергію, що залишилася, за планами влади Молдова повинна імпортувати. З Румунії Молдова може отримувати електроенергію лінією Ісакча-Вулканешти на 400 кВ і чотири лінії на 110 кВ, що проходять через річку Прут: Стинка, Цуцора, Хуш і Фалчіу. Раніше Міненергетика Молдови повідомляла, що отримала право на збільшення квоти на імпорт електроенергії з 315 МВт до 415 МВт за умови, що її не використовує Україна.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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