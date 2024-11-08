Минюст США раскрыл подробности иранского заговора с целью убийства Трампа перед выборами
Киев • УНН
Минюст США предъявил обвинения иранцу Фархаду Шакери в подготовке покушения на Дональда Трампа. Также обвинения предъявлены двум жителям Нью-Йорка за планирование убийства американского журналиста-критика Ирана.
Министерство юстиции США предъявило обвинения в связи подготовкой Ираном покушения на избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Hill.
Детали
Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение, в котором говорится, что иранцу Фархаду Шакери было поручено разработать план убийства кандидата в президенты.
Министерство юстиции предъявило обвинения агенту иранского режима, которому было поручено управлять преступной сетью, чтобы способствовать реализации иранских планов убийств, в том числе избранного президента Дональда Трампа
Как отмечается в заявлении Минюста, обвиняемый - 51-летний гражданин Ирана Фархад Шакери, получил поручение разработать план покушения на Трампа. Он остается на свободе и, предположительно, находится в Иране.
Министерство добавило, что предъявило обвинения еще двум лицам, которые были завербованы для убийства американского журналиста, выступавшего с откровенной критикой Ирана. Вероятно, обвинения были предъявлены двум жителям Нью-Йорка - 49-летнему Карлайлу Ривере и 36-летнему Джонатану Лодхолту. Они оба были задержаны.
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей в свою очередь утверждал, что Корпус стражей исламской революции вступил в сговор с преступниками и наемными убийцами для организации убийств на территории США.
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Напомним
В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли во время предвыборной кампании, когда он выступал на публичном митинге в Пенсильвании. Агенты Секретной службы вывели бывшего президента США Дональда Трампа со сцены после того, как он упал на землю на митинге в Батлере.
Позже Трамп сообщил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения. Секретная служба сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Стрельба расследуется, как покушение на убийство Трампа.
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