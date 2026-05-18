Минобороны Китая заявило о готовности укреплять доверие с США после встречи Трампа и Си Цзиньпина
Пекин готов укреплять военное доверие с США после встречи Трампа и Си Цзиньпина. Стороны обсуждают стабильность на фоне споров по поводу Тайваня.
Министерство обороны Китая заявило о готовности укреплять доверие с Вашингтоном после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, состоявшейся на прошлой неделе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Представитель ведомства старший полковник Цзян Бинь на брифинге в понедельник отметил, что стабильные военные отношения отвечают общим интересам обеих стран. По его словам, Пекин готов вместе с США активизировать диалог, "управлять разногласиями, усиливать доверие и прояснять недопонимания".
Во время визита Трампа Си Цзиньпин заявил о начале новой эры в двусторонних отношениях, которую китайская сторона назвала "конструктивной стратегической стабильностью".
В состав делегации Трампа на прошлой неделе входил и Пит Хегсет — первый действующий министр обороны США, посетивший Китай с 2018 года. Во время государственного банкета в четверг он кратко пообщался с министром обороны КНР Дун Цзюнем через переводчика.
В октябре прошлого года Хегсет уже проводил встречу с Дун Цзюнем — это был их первый личный разговор после возвращения Трампа в Белый дом.
Ожидается, что главы оборонных ведомств могут снова встретиться на форуме Shangri-La Dialogue в Сингапуре в конце месяца. В прошлом году Китай не направлял туда делегацию высокого уровня, а участие Дун Цзюня в этом году пока не подтверждено.
В то же время между странами сохраняется напряженность из-за ряда вопросов, прежде всего Тайваня и Южно-Китайского моря. Во время визита Си Цзиньпин передал Трампу одно из самых жестких предупреждений по Тайваню, заявив, что неудачное урегулирование этого вопроса может привести к "крайне опасной ситуации".
Министр обороны США призывает союзников в Индо-Тихоокеанском регионе увеличивать оборонные расходы и противодействовать усилению влияния Китая. В ответ Пекин регулярно критикует Вашингтон за "гегемонистские подходы".
