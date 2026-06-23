Матч Франция – Ирак впервые на ЧМ-2026 прервали из-за непогоды
Киев • УНН
Поединок Франция-Ирак на ЧМ-2026 прервали из-за грозы и молний. Матч доиграют той же ночью, Франция вела 1:0.
Матч группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака в Филадельфии стал первым матчем турнира, который был приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной стала мощная гроза и молнии вблизи стадиона, пишет УНН.
Детали
В ФИФА решили не переносить встречу на другой день. После оценки погодной ситуации было принято решение доиграть матч той же ночью.
Игру планируют возобновить в 02:50 по киевскому времени 23 июня.
Франция вела в счете до остановки матча
На момент приостановки встречи завершился первый тайм. Сборная Франции выигрывала у команды Ирака со счетом 1:0.
Единственный мяч на 14-й минуте забил Килиан Мбаппе.
Матч был прерван в соответствии с протоколом безопасности США и ФИФА, который запрещает проведение спортивных мероприятий, если в радиусе восьми миль от стадиона фиксируются удары молнии.
Согласно регламенту, после исчезновения угрозы команды должны пройти обязательную 15-минутную разминку перед возобновлением игры.
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